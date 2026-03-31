Jonathan Risueño: “Nunca entrenaría a Nacional, porque me gusta el pueblo y los retos difíciles”

En director técnico Jonathan Risueño estuvo nuevamente en el programa ‘Bankeados’ de Radio AS hablando sobre las polémicas que se han formado por cuenta de sus declaraciones y aprovechó el espacio para dar una opinión respecto a su encontronazo con Alfredo Morelos, durante el reciente partido entre Deportivo Pasto y Atlético Nacional.

Y es que al minuto 66, el entrenador español salió hasta la línea que divide el campo con el campo de juego. Justo en ese instante, el delantero verdolaga venía retrocediendo y terminó rozándolo, a lo que el DT cayó al césped ante la supuesta agresión.

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Respecto a la acción, Risueño sentenció: “Pienso que es tarjeta para él (Morelos) y que (el árbitro) lo puede expulsar, porque salgo a la línea para pedirle presión a mi jugador, pero él retrocede, sabiendo que venía muy caliente, y suelta un poco la pierna para atrás, contacta conmigo y es tarjeta. Repito, es fútbol y es una acción puntual, que creo debe salir expulsado”.

Claro está que advirtió no tener ningún problema con el delantero, al contrario valora la forma como vive el fútbol: “Me gusta eso, me gusta la actitud de Morelos, la pasión que tiene. Lo recuerdo mucho de cuando estaba en Europa... Otra cosa es la manipulación de cierta gente, que ya sabemos para quién y para dónde trabaja. Todo tranquilo”.

En conclusión, opinó que la situación debía ser amarilla tanto para él como para Alfredo, lo que hubiese signifado la expulsión del futbolista, debido a que sería su segunda amonestación.

Molestia con los medios de comunicación

Por otro lado, Jonathan Risueño hizo una fuerte crítica contra los medios de comunicación, ya que, en su opinión, se tergiversa mucho de lo que dice. Como ejemplo puso la última entrevista en ‘Bankeados’, cuando, según él, se malinterpretó la comparación que hizo entre Atlético Nacional y Real Madrid.

“Mire hasta qué punto sacan las cosas de contexto. Gracias a Dios todo está grabado. Estaba jugando el Real Madrid y usted me dice que hicieron gol, entonces yo, en un contexto de programa divertido y de anécdotas, digo en plan recocha: ‘Seguro que es robando’, pero me refería al Real Madrid. Después, usted me hace otra pregunta diferente, que es: ‘¿Para usted cuál es el Real Madrid de Colombia?’ y ahi digo: ‘Van de verde’. Ahí yo me puedo referir a cuál es el equipo de Colombia como en España lo es el Real Madrid, entonces digo que el más grande de Colombia va de verde y no tiene nada que ver con lo otro“.

Se animó incluso a decir que cambiaron sus palabras: “Dicen que Risueño ha dicho que ‘Nacional roba’, cuando eso es totalmente mentira e incluso denunciable. Risueño lo que ha dicho es que Nacional es igual que el Real Madrid: el más grande de Colombia. Fíjese hasta qué punto pueden llegar a manipular a la gente, entonces es muy fácil darle a Risueño y con los demás no se atreven, porque saben que a lo mejor no tienen tanta libertad de expresión”.

Otro ejemplo de lo anterior pasa por su reciente rueda de prensa, cuando se refería al pésimo trabajo arbitral en el Departamental Libertad, incluído un raspón en el torso contra Wilson Morelo, y afirmó que “todos sabemos, o el 75% del país sabe contra quién estábamos jugando”.

“También están sacando que en rueda de prensa Risueño dice: ‘Sabemos contra el equipo que nos estamos enfrentando o el 75% del país sabe’. Tampoco Risueño dice nada malo ahí, porque también podría decir que sabemos que nos enfrentamos al rival con más masa social, el rival más grande del país o contra jugadores de tanta calidad. Uno es preso de las palabras que dice, no de lo que interprete el otro de lo que uno dice”, fue la explicación del español.

“Nunca entrenaría a Nacional”

Finalmente, Jonathan Risueño que si bien no tiene nada en contra de Atlético Nacional, más allá de que la gente cree que sí, también reconoció que “nunca entrenaría” a ese equipo. Así como tampoco tomaría las riendas del Real Madrid.

“La gente dice que Risueño cargó contra Nacional y yo no tengo nada contra ellos, respeto mucho sus dirigentes y aficionados, pero nunca entrenaría a ese equipo. La gente puede decir que me cierro puertas o soy un técnico de mierda que nunca llegará ahí, pero si algún día sigo creciendo y me siguen los resultados, no me cierro ninguna puerta porque no me gustaría entrenarlo", apuntó.

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Incluso admitió que preferiría “por muchos años al Pasto, al Medellín, al Cali, al América, a Junior, a Santa Fe, a Millonarios”, pero reiteró que “nunca a Nacional”. Su razón es que “soy una persona a la que le gusta el pueblo, los retos difíciles”.

Y complementó al respecto: “Tampoco entrenaría al Real Madrid ni a Nacional ni a equipos grandes. Pagan bien, pero el dinero no es todo en la vida. En España me gustaría dirigir al Atlético de Madrid, porque lo considero un equipo del pueblo, de hacer feliz a la gente humilde. A mí no me gustan los equipos que ganan siempre, pero eso va con mi personalidad y es respetable. Me encantaría ganar con el Pasto”.

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