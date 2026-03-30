DT del Pasto protesta por arbitraje: “El 75% del país sabe contra quién estábamos jugando”

Jonathan Risueño enseña una herida de WIlson Morelos, la cual para él fue por una falta en el área rival / Dimayor.

Deportivo Pasto cayó 1-2 ante Nacional en el estadio Departamental Libertad, un compromiso clave por el liderato del fútbol colombiano. El compromiso fue de ida y vuelta, contando con varias acciones de gol para ambos equipos.

Jonathan Risueño, molesto con el arbitraje

Al final del partido, el técnico español del Pasto, Jonathan Risueño, entregó polémicas declaraciones, protestando contra el arbitraje y asegurando que se pudieron haber presentado tres expulsiones para Nacional y un penalti a favor del cuadro nariñense.

Sobre los goles recibidos, comentó: “Obvio que siempre hay que mejorar. La primera, un balón parado a favor nuestro, siempre tenemos que dejar dos hombres en campo nuestro, lo trabajamos ayer, además, y nos vamos uno de los dos, y en el rebote del centro nos coge el jugador de ellos en una contra, él que es potente, es bueno en esas acciones. Eso es mejorable y de concentración”.

“En el segundo gol, hay en balones en la frontal y con el jugador de ese equipo, sabemos que hay que encimar, tienen jugadores de calidad y nos sacaron el centro”, añadió al respecto.

Entretanto, celebró sobre sus dirigidos: “Pero más allá de eso, que hemos hecho un buen partido, hemos jugado un partido de finales, contra un equipo que es el que más inversión económica hace en el país. Fastidiado por la afición y la gente, queríamos darle una alegría, aunque contento y orgulloso de mis jugadores, porque lo hemos dado todo dentro del terreno de juego”.

Sobre la actuación del árbitro Carlos Ortega, cuestionó: “Creo, sinceramente, que han habido muchas situaciones en el partido, que si hubiéramos jugado con un jugador más, como hemos merecido jugar durante todo el partido, porque han habido tres situaciones de expulsión de jugadores rivales, hubiéramos podido conseguir los tres puntos”.

E insistió de sus jugadores nuevamente: “Me quedó con una gran primera parte, hemos sido dominadores, nos hemos puesto perdiendo cuando merecíamos ir ganando ya, hemos conseguido empatar. Bastante superiores la primera parte, en la segunda parte, cuando hemos perdido un poco el balón se ha igualado más, ellos han tenido 15 minutos, cuando han hecho el gol, que estaban cogiendo el balón, tienen jugadores de calidad y ahí teníamos que volver a coger el balón nosotros”.

Risueño fue a la carga una vez más y manifestó sobre la actuación arbitral: “No creo que tenga que ver el gol de ellos con los tres jugadores que estábamos en el campo, la estructura que teníamos era la misma, más bien creo yo que influye más que no entra el VAR y no expulsan al jugador de ellos por pegar fuera del área, o que en la primera parte no expulsan a un jugador de ellos, que se va solo un jugador de nosotros y le sacan amarilla, cuando o no es nada o es roja, porque un jugador que va contra el portero solo, nunca puede ser amarilla, o el último penalti que no pitan a More (Wilson Morelo, de quien levantó su camiseta y aseguró que tenía un rasguño debido a una entrada). Todos sabemos, o el 75% del país sabe contra quién estábamos jugando”.

Durante el partido se presentó una acción que ha generado varios comentarios en contra de Jonathan Risueño, quien, encontrándose fuera de la zona de su banquillo, se quejó de un pisón de Alfredo Morelos, algo a lo que no se refirió en la rueda de prensa y a lo que el árbitro Ortega no prestó mayor atención.