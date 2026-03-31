Empleos en Bogotá desde bachiller durante Semana Santa 2026: Estos son los pasos para aplicar
Pueden aplicar personas con y sin experiencia para cargos desde auxiliar de cocina y ventas hasta gerente o analistas de datos.
En Bogotá, la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) han anunciado una convocatoria de empleo durante el desarrollo de la Semana Santa de 2026.
Concretamente, se estima que los capitalinos pueden aspirar a cerca de 713 vacantes laborales en diferentes perfiles, destacando entre estas 508 oportunidades para personas con educación media.
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“Sabemos que muchas personas aprovechan estos días para reorganizar su vida y pensar en nuevos comienzos. Por eso, desde la Secretaría de Desarrollo Económico seguimos acercando las oportunidades de empleo para que más habitantes de nuestra ciudad puedan encontrar un trabajo acorde con su talento y avanzar en sus proyectos de vida”, aseguró Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.
Las vacantes incluyen cargos con y sin experiencia, por lo que habrá flexibilidad para las postulaciones, sin importar si están empezando o si ya cuentan con trayectoria.
Estos son los tipos de vacantes disponibles en las convocatorias de empleo de Bogotá en Semana Santa
Auxiliares, Operativos y técnicos
La lista incluye cargos como auxiliares de cocina y abastecimiento, operarios de montacargas y técnicos de mantenimiento, enfocados en procesos productivos, industriales y logísticos.
Comerciales y ventas
Se destacan roles como asesores, ingenieros ejecutivos y auxiliares contables, centrados en la generación de ingresos por medio de manejo de habilidades de venta.
Servicio al cliente
Pueden aplicar agentes de call center, tanto en servicio, ventas y cobranza, con opciones bilingües y trilingües.
Administrativos
Aparecen cargos como auxiliares contables, analistas y asistentes, que apoyan la gestión interna de las organizaciones.
Profesionales y tecnología
Se incluyen perfiles especializados en SST, seguridad, salud y soporte técnico.
Logística y transporte
Incluye conductores con licencia C1 o C2, transportadores y coordinadores de importaciones.
Servicios generales
Se encuentran cargos de atención directa como auxiliares de cocina, meseros, guardas de seguridad y administración de servicios.
Directivos
Finalmente, hay cargos estratégicos y de liderazgo como gerentes de talento general o especialistas en SAP.
Así puede postularse a las vacantes de empleo en Bogotá durante Semana Santa
La primera opción disponible es por medio de una postulación virtual. Debe registrarse en www.serviciodeempleo.gov.co para completar su hoja de vida y poner en el buscador el tipo de vacante a la que aspira. Allí podrá filtrar las opciones de acuerdo con sus capacidades y hallar la información de las empresas que ofertan junto a los requisitos para aplicar.
Por otro lado, quienes deseen recibir orientación presencial para este proceso pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.
Entre las asesorías disponibles, recibirán acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras.
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