Más de 60 candidatos serán sancionados por contaminar Bogotá con publicidad política. Foto: DADEP.

Bogotá D.C

Una vez terminó la primera vuelta presidencial el pasado 31 de mayo, la Defensoría del Espacio Público presentó un informe sobre las acciones que ha llevado a cabo por instalación indebida de publicidad política que contamina visualmente la ciudad.

Solo entre septiembre de 2025 y mayo de 2026, se retiraron más de 3.000 elementos publicitarios que contaminaban visual y ambientalmente el espacio público de Bogotá.

Elementos como afiches, pancartas, pendones, stickers y demás estaban instalados de forma irregular en postes de luz, cajas de energía, muros, fachadas, paraderos y puentes peatonales.

Se identificó a 65 candidatos, legislativos y presidenciales, que incumplieron con la normatividad vigente. Las autoridades durante los operativos realizaron registros fotográficos en los que se puede consultar la ubicación, la fecha y la intervención que se realizó.

Este informe fue remitido a la Secretaría de Ambiente que es la autoridad competente para adelantar procesos sancionatorios.

“Las elecciones terminan, pero la responsabilidad con la ciudad continúa. Es momento de dar ejemplo. Así cómo se ocupó el espacio para haber campaña, también debe ayudarse a recuperarlo. Invitamos a todos los candidatos y partidos a sumarse a jornadas de limpieza para que juntos dejemos una Bogotá más limpia, ordenada y libre de contaminación visual“, aseguró Lucía Bastidas, directora de la Defensoría del Espacio Público.

Entre los candidatos que incurrieron en esta práctica están: Roy Barreras, Iván Cepeda, Carlos Caicedo entre otros. Candidatos al Congreso como: Rolando González, María Fernanda Carrascal y Miguel Andrés Forero.

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