Icfes 2026: ya se puede preinscribir a las pruebas Saber Pro y Saber TyT para el segundo semestre

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), de la mano con las Instituciones de Educación Superior - IES con programas profesionales, técnicos y tecnológicos, realiza el proceso de preinscripción de sus estudiantes para presentar las pruebas Saber Pro, TyT y Saber Pro y TyT exterior durante el segundo semestre de 2026, que se aplicarán el domingo 6 de septiembre del presente año.

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La Entidad reiteró que, estos exámenes, que son requisito para obtener el título y van dirigidos a estudiantes próximos a culminar su educación superior, es decir, que hayan cumplido el 75 % de los créditos de su programa académico, quienes podrán presentar la prueba Saber Pro o Saber TyT, bajo la modalidad lápiz y papel en sitio, el domingo 6 de septiembre de 2026.

El proceso de preinscripción de las y los estudiantes, se desarrollará hasta el viernes 15 de mayo. Es importante recordar que no es necesario haber aprobado el 100 % de los créditos para realizar este proceso. Con los resultados de estas pruebas, se identifica qué habilidades dominan los estudiantes universitarios, técnicos o tecnólogos que están próximos a culminar su educación superior y cuáles deben fortalecer.

Fechas para tener en cuenta:

El proceso de registro y recaudo ordinario para los estudiantes preinscritos será hasta el viernes 15 de mayo. Mientras el registro y recaudo extraordinario irá del martes 19 de mayo al viernes 12 de junio. La publicación de citaciones se realizará el viernes 21 de agosto. Los certificados de asistencia a la prueba los podrán consultar desde el lunes 28 de septiembre y los resultados individuales podrán descargarse desde el martes 22 de diciembre de 2026 en el sitio web www.icfes.gov.co

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La prueba Saber Pro, además de ser requisito de grado, es un instrumento estandarizado que permite medir la calidad de la educación de las Instituciones de Educación Superior – IES y brinda información útil a los evaluados en términos del desarrollo de competencias importantes para el mundo laboral. En el caso de las IES, les permite revisar la calidad de sus programas académicos. El examen Saber Pro también es relevante para la toma de decisiones de política pública en materia educativa.

Entre tanto, la prueba Saber TyT, está dirigida a estudiantes que hayan cursado, como mínimo, el 75% de los créditos de sus carreras técnicas y tecnológicas. Este examen también es un requisito de grado.

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