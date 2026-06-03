Inician estudios en salud y prácticas de cuidado de trabajadores sexuales en Bogotá

Bogotá D.C

La investigación liderada por la Secretaría Distrital de Salud y por la Fundación Foro Cívico abre un nuevo capítulo para fortalecer la salud pública y cerrar brechas de la población que realiza actividades sexuales pagadas en las diferentes localidades de Bogotá.

Participarán cerca de 1.190 trabajadores y trabajadoras sexuales en este estudio, que combinará diferentes metodologías para construir un informe robusto sobre las realidades y necesidades en salud de esta población.

“Vamos a producir datos donde hoy hay vacíos críticos y a construir con base en las necesidades explícitas en salud de las personas que realizan la actividad. Esa es la base para decisiones más efectivas y justas en salud pública”, aseguró Claudia Cuéllar, subdirectora de Gestión y Evaluación de Políticas en Salud Pública de la Secretaría de Salud.

Se ampliará la comprensión de la realidad de esta población para entender sus riesgos, condiciones de vida, dinámicas de cuidad y necesidades en salud.

Se tendrá en cuenta en este estudio variables como género, orientación sexual, edad, nacionalidad y modalidades de la actividad sexual, para generar información pertinente para el diseño de estrategias y acciones.

Este estudio marca un hito en la ciudad y en el país al ser el primero en entender esta realidad desde la salud pública.