SENA permite homologar sus estudios con estas universidades en 2026: lista de convenios y carreras

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ha anunciado, por medio de un boletín de prensa, que sus egresados podrán homologar sus estudios en 27 diferentes universidades públicas y privadas en el país con las que tienen convenio para completar sus carreras profesionales.

Según informan, esta estrategia busca dar oportunidades a los estudiantes de todo el país para avanzar en su proceso de profesionalización sin iniciar desde el primer semestre, lo que se traduce en una reducción significativa de tiempos y costos en su formación académica.

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“(...) Venimos articulando la suscripción de convenios y alianzas con universidades públicas y privadas que permiten homologar los programas del SENA”, explicó Nydia Jimena Rodríguez Rodríguez, Coordinadora del Grupo de Formación y Desarrollo del Talento Humano.

Con estas alianzas, los egresados pueden acceder a procesos de homologación y descuentos de matrícula alrededor del 20% al 50%, dependiendo del plan de estudio de cada institución y el nivel de avance que consiguió el estudiante durante su periodo de formación en el SENA.

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Aquí está la lista de las 27 universidades que ofrecen procesos de homologación de acuerdo con el porcentaje ofrecido:

Corporación Universitaria Iberoamericana – 50%

Universidad EAN – 50%

Uniempresarial (Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de

Bogotá) – 50%

Universidad Autónoma de Colombia – 50%

Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) – 50%

Universidad del Meta – 50%

Universidad Santo Tomás – 40%

Fundación Universidad de América – 40%

Fundación Universitaria Compensar (Unipanamericana) – 40%

Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO) – 40%

UNINPAHU Institución Universitaria – 40%

Corporación Universitaria UNITEC – 40%

Fundación Universitaria del Área Andina – 40%

Universidad de Santander – 40%

Fundación Universitaria Los Libertadores – 30%

Universidad El Bosque – 30%

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A.) – 30%

Fundación Universitaria Agraria de Colombia (UNIAGRARIA) – 30%

Fundación Universitaria Católica del Norte – 30%

Fundación Universitaria María Cano – 30%

Universidad Central – 30%

Universidad Piloto de Colombia – 30%

Fundación Universitaria Cafam – 30%

Universidad ECCI – 30%

Pontificia Universidad Javeriana – 30%

Fundación Universitaria Navarra (Uninavarra – Huila) – 30%

Politécnico Grancolombiano – 20%

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Según informa la entidad, las homologaciones funcionarán para todos los programas técnicos y tecnológicos que fueron cursados en esta institución. Así, podrán cursarse carreras en las universidades que hacen parte de esta lista, donde puede estudiar áreas como:

Ingeniería industrial.

Ingeniería de sistemas.

Finanzas y negocios internacionales.

Administración de empresas.

Contaduría pública,

Diseño gráfico.

Mercadeo.

Comunicación gráfica.

Deportes.

Artes.

Música y más.

La coordinadora del Grupo de Formación y Desarrollo del Talento Humano destacó que estas oportunidades no se limitan a aprendices y egresados, sino que también están disponibles para funcionarios, trabajadores oficiales, familiares e incluso contratistas, con opciones de pregrado y posgrado en instituciones internacionales como la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y la Universidad Europea

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¿Cómo acceder al proceso de homologación en universidades con convenio con el SENA?

Para acceder a estas oportunidades, los aspirantes deben dirigirse a cualquiera de las universidades con convenio y presentar los procesos de inscripción que maneja, adjuntando certificados de notas, acta y diploma (o certificación de “por certificar”) provenientes del SENA.

Algunas universidades cuentas con plataformas en las que puede cargar estos documentos de manera virtual, aunque lo recomendado es que consulte directamente en los canales de comunicación de cada una de las instituciones para confirmar los medios por los que puede iniciar este proceso.

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