Capturan a alias ‘Pachón’: había cometido un crimen pasional en Ubaté

La Policía en Cundinamarca, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a Cristian David Pachón Espitia, alias “Pachón”, de 20 años de edad, quien sería el presunto responsable del homicidio de José Ricardo García Gómez de 39 años, hechos ocurridos el pasado 12 de abril de 2026 en el barrio Parques del Cerrito, del municipio de Ubaté.

Durante la investigación, los uniformados adelantaron labores de vecindario, entrevistas a testigos y análisis de registros de cámaras de seguridad, en los que quedó evidenciado el recorrido realizado por el presunto agresor tras cometer el crimen.

De acuerdo con la información, tan pronto cometió el hecho, emprendió la huida hacia Medellín para evadir el cerco policial, hasta donde las autoridades llegaron y lo capturaron por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

En las diligencias de allanamiento se encontró un arma de fuego que, al parecer, fue utilizada para cometer el asesinato.