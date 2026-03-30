Más de mil policías custodian Semana Santa en los 14 municipios de Risaralda

Risaralda

Con la llegada de la Semana Santa, las autoridades activaron un amplio dispositivo de seguridad en Risaralda, donde más de 1.200 uniformados estarán desplegados para garantizar la tranquilidad de propios y visitantes durante la temporada.

El plan, denominado “Semana Santa Segura”, contempla ocho líneas de acción y cuatro campañas estratégicas enfocadas en reforzar la seguridad ciudadana, prevenir delitos y acompañar las actividades religiosas y turísticas en todo el departamento.

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Uno de los principales frentes será el control de delitos como homicidios, hurtos, extorsión y violencia sexual, especialmente en zonas de alta afluencia de público. A esto se suma el acompañamiento en destinos turísticos y templos, donde se espera una alta presencia de feligreses.

El comandante de la Policía de Risaralda, el coronel Jhon Hernando Téllez,señaló que garantizarán la seguridad en este departamento.

“Venimos desplegando un servicio de Policía continuo en los peajes y vías nacionales. Nuestros uniformados y el Grupo de Protección del Turismo y Protección al Patrimonio Nacional realizarán actividades de control y vigilancia a los diferentes entornos turísticos y religiosos, garantizando la seguridad a quienes participan de las actividades religiosas y turísticas.”

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En materia vial, la estrategia “No más excusas en la vía” busca reducir la accidentalidad. A nivel nacional habrá más de 4.200 policías en carreteras, mientras que en Risaralda se identificaron 10 tramos críticos donde se intensificarán controles y campañas de prevención.

El operativo incluye el llamado Plan Éxodo, que comenzó el 27 de marzo hasta el 1° de abril, y el Plan Retorno, previsto para el 5 de abril, fechas en las que se espera mayor flujo vehicular.