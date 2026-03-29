¿Por qué son festivos el 2 y 3 de abril? Son los únicos feriados del mes

Colombia se prepara para la Semana Santa, días en los que estudiantes y trabajadores del sector público y privado tienen derecho a descansar.

De esta manera, la Semana Santa se compone de ocho días de celebración religiosa, que inician con el Domingo de Ramos, continúa con el sábado de Gloria y concluyen con el Domingo de Resurrección.

Puede leer: ¿Cuál es el verdadero significado del Domingo de Ramos? Origen de las palmas, evangelio y más

Sin embargo, el Jueves Santo como el Viernes Santo se consideran días festivos oficiales en el país.

En este sentido, para este 2026, los días festivos son el jueves 2 de abril y 3 de abril.

¿Por qué son festivos el 2 y 3 de abril?

Los días 2 y 3 de abril se establecieron como festivos en Colombia por cuenta de la celebración de la Semana Santa.

Caracol Radio le cuenta qué significado tienen estos días dentro de la semana y celebración católica.

Jueves Santo : se recuerda la celebración de la última cena y se conmemora la Eucaristía.

: se recuerda la celebración de la última cena y se conmemora la Eucaristía. Viernes Santo: se recuerda la pasión y crucifixión de Jesús en el monte Calvario o Gólgota, en Jerusalén.

¿Qué se conmemora cada día de la Semana Santa?

Domingo de Ramos: Representa el inicio de la Semana Mayor, honrando el momento en que Jesús llega a Jerusalén, siendo recibido con brazos abiertos y ramos hechos de hojas de palma para darle la bienvenida.

Lunes: El momento en que Jesús expulsó a los mercaderes del Templo de Jerusalén.

Martes: Este es el día en que Jesús presagia la traición de uno de sus discípulos, comunicándolo en la mesa y dándole un indicio a Judas de que será él.

Miércoles: El final de la cuaresma. Aquí se recuerda cómo Judas se reunió con la asamblea de sabios para planear la traición a cambio de treinta monedas de plata.

Jueves Santo: Este día se recuerda la última cena de Jesús con los discípulos, donde se conmemora la Eucaristía y el lavatorio de pies, siendo replicado en los diferentes templos de oración y en las tradiciones familiares más creyentes.

Viernes Santo: Se conmemora la pasión de Cristo, así como su camino hacia la crucifixión y finalmente su muerte. Por lo que explica la tradición, este es el día de mayor oración, ayuno y abstinencia por parte de los creyentes, pues es el día más intenso a nivel espiritual.

Le puede interesar: ¿Qué significan los 8 días de la Semana Santa? Jesús, última cena, crucifixión y triduo pascual

Sábado Santo: Es la antesala a la resurrección, también se denomina ‘sábado de Gloria’ o ‘Vigilia Pascual’, es el día de preparación a las celebraciones del domingo.

Domingo de Resurrección: El último día de la celebración, el ‘domingo de Pascua’ es la principal fiesta para los creyentes, pues se conmemora resurrección de Jesús.

¿Cuál es el siguiente festivo en Colombia?

Luego de esta celebración, los colombianos siguen disfrutando de días festivos en el calendario.

El próximo es el viernes 1 de mayo debido a que se conmemora internacionalmente el Día del Trabajador o Día del Trabajo, por lo que es un día festivo en gran parte del mundo, al celebrarse los derechos y reconocimientos que han conseguido las personas a lo largo de los años.

Además, en mayo se disfruta de un día más feriado, que es el lunes 18, esto, a nombre de la celebración del Día de la Ascensión, que si bien es el 14 de mayo, gracias a la Ley 51 de 1983 (Ley Emiliani), se traslada al lunes 18 de mayo.