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27 mar 2026 Actualizado 01:04

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Tunja

Boyacá espera más de un millón de turistas durante la Semana Santa

El departamento se prepara para una de las temporadas más importantes del año, con una amplia agenda religiosa y cultural en sus principales municipios.

Las diferentes religiones que se profesan en Boyacá, viven la Semana Santa de una manera distinta a los católicos / Foto. Caracol Radio

Las diferentes religiones que se profesan en Boyacá, viven la Semana Santa de una manera distinta a los católicos / Foto. Caracol Radio

Las diferentes religiones que se profesan en Boyacá, viven la Semana Santa de una manera distinta a los católicos / Foto. Caracol Radio

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El departamento de Boyacá proyecta la llegada de más de un millón de visitantes durante la Semana Santa, consolidándose como uno de los principales destinos religiosos y turísticos del país. La expectativa se sustenta en el crecimiento sostenido del turismo en la región en los últimos años.

La secretaria de Turismo, Ana María Rojas, destacó la preparación institucional para la temporada. «...Estamos convencidos de que ese número se va a superar...», señaló, resaltando la oferta cultural, gastronómica y religiosa del departamento.

Municipios como Tunja, Duitama, Villa de Leyva y Chiquinquirá concentran gran parte de la agenda, que incluye procesiones, eventos culturales y rutas turísticas. La estrategia busca atraer tanto visitantes nacionales como internacionales.

Más allá del componente religioso, la temporada representa un impulso económico clave para la región. Sin embargo, también plantea retos en materia de logística, seguridad y capacidad de atención frente al alto flujo de turistas.

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