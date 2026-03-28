La Gobernación de Cundinamarca anunció que se han dispuesto 52.200 vacunas contra la fiebre amarilla

Las autoridades del país siguen tomando medidas debido al incremento de los casos de fiebre amarilla. De acuerdo con el Ministerio de Salud, desde el inicio del brote en 2024 se han confirmado 179 casos de fiebre amarilla, de los cuales 79 personas fallecieron.

Ante el aumento de casos y el alto flujo de personas por la temporada de Semana Santa, la Gobernación de Cundinamarca ha tomado nuevas medidas para proteger a los ciudadanos. El gobernador Jorge Emilio Rey Ángel anunció la implementación de un plan de vacunación en Cundinamarca.

Puntualmente, el gobernador informó que se han dispuesto 52.200 dosis de la vacuna, distribuidas en municipios del área de influencia, especialmente en las provincias del Sumapaz y el Alto Magdalena, zonas priorizadas por su cercanía a territorios con presencia del virus.

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Sin embargo, Rey aclaró que la vacunación contra la fiebre amarilla no se limita únicamente a las regiones mencionadas. Es decir, cualquier persona que planee desplazarse a lugares endémicos puede acceder a la vacuna en su municipio de residencia.

Durante 2026, en Cundinamarca se han aplicado 29.454 dosis, como parte de las acciones preventivas para reducir el riesgo de contagio. Es importante mencionar que se habilitaron puntos de atención que estarán disponibles hasta el miércoles de Semana Santa, con el objetivo de facilitar el acceso oportuno a la inmunización.

¿Quiénes deben vacunarse contra la fiebre amarilla?

La vacunación contra la fiebre amarilla está indicada a partir de los 9 meses hasta los 59 años sin antecedente vacunal, a quienes viajen a zonas endémicas o selváticas, con especial atención a los desplazamientos hacia departamentos con circulación del virus.

En personas mayores de 60 años, la vacunación debe realizarse bajo valoración médica previa en su IPS, con consentimiento informado y únicamente cuando exista riesgo de exposición por viaje a zonas endémicas.

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Es importante tener en cuenta que la vacuna contra la fiebre amarilla está contraindicada en bebés menores de 6-9 meses, personas con sistemas inmunológicos debilitados (VIH, cáncer, trasplantes) y personas con enfermedades del timo.