Semana Santa: 15 millones de viajeros, restricciones y lo que debe saber para moverse en el país

Colombia entra en una de las semanas más exigentes para su sistema de transporte. Durante la temporada de Semana Santa, el país enfrentará un volumen importante de desplazamientos, con más de 15 millones de viajeros movilizándose por carretera, aire y terminales terrestres para este año, en medio de un escenario marcado por restricciones, condiciones climáticas adversas y alta presión sobre la red vial.

Las proyecciones del Ministerio de Transporte anticipan un flujo masivo concentrado principalmente en las carreteras, donde circularán más de 10 millones de vehículos, mientras que 4 millones de pasajeros se desplazarán desde terminales y 1,8 millones lo harán por vía aérea.

Este volumen se traducirá en jornadas críticas, con picos de hasta 190 mil vehículos diarios, lo que convierte esta temporada en una prueba operativa para la infraestructura y la capacidad de respuesta del Estado.

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Restricciones a carga, decisiones en tiempo real y 15.000 funcionarios en vía

Ante este panorama, el Gobierno activó un plan nacional que incluye restricciones a vehículos de carga pesada (más de 3,4 toneladas) en corredores estratégicos, buscando reducir la congestión y facilitar la movilidad de los viajeros.

Las medidas aplicarán en los días de mayor flujo, incluyendo la salida y el retorno de Semana Santa, con franjas horarias específicas que buscan descongestionar las principales vías del país.

A esto se suma un despliegue institucional de gran escala. En entrevista en el noticiero del medio día, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó que el operativo contará con cerca de 15.000 personas entre la Policía de Tránsito y entidades del sector:

“Vamos a estar en carreteras, aeropuertos y terminales para gestionar este operativo, reducir tiempos y, sobre todo, garantizar que las familias puedan viajar de manera segura” explicó Rojas.

La ministra también advirtió que las medidas no serán estáticas, sino que se ajustarán según el comportamiento real del tráfico. “Uno tiene unas proyecciones, pero la realidad va diciendo cosas. Las decisiones serán dinámicas de acuerdo con los picos de movilidad” agregó.

Lluvias, cierres activos y riesgo en corredores: el factor que complica la operación

A la alta demanda se suma un factor crítico: el estado actual de la red vial. La temporada arranca con múltiples afectaciones derivadas de las lluvias, que ya generan impactos en distintas regiones del país.

Actualmente se registran cinco cierres totales y 22 parciales, con impactos en al menos diez departamentos, entre ellos Nariño, Antioquia y Santander.

Las emergencias incluyen deslizamientos, caída de rocas, pérdida de banca y daños en puentes, lo que ha obligado a restringir el tránsito en varios corredores estratégicos.

Este contexto eleva el riesgo de congestión, aumenta los tiempos de viaje y exige una planeación más rigurosa por parte de los usuarios.

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Aeropuertos al límite: la recomendación clave para evitar contratiempos

El sistema aéreo también operará bajo alta demanda, especialmente en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, uno de los principales puntos de salida y llegada del país.

Ante este escenario, la ministra hizo un llamado directo a los viajeros donde recomienda que, “Es mejor llegar con dos horas de anticipación, incluso para vuelos nacionales, porque los filtros de seguridad se congestionan”.

La recomendación cobra relevancia ante el aumento de pasajeros y posibles demoras en los controles, en especial durante los días de mayor flujo, y la gestión de los ultimos días en El Dorado.

El reto de fondo: reducir muertes en carretera en medio del mayor flujo del año

Más allá de la operación logística, el principal desafío sigue siendo la seguridad vial. El antecedente es contundente: durante la Semana Santa de 2025 murieron 246 personas en siniestros viales en Colombia, una cifra que las autoridades buscan reducir este año.

El Gobierno insiste en que el éxito del operativo no dependerá solo del control institucional, sino del comportamiento de los conductores.

“No podemos permitir que la imprudencia siga cobrando vidas en las carreteras. La seguridad vial es un compromiso de todos”, señaló la ministra.

En ese orden, el plan de Semana Santa contempla un sistema de vigilancia y respuesta en todo el país, con:

41 corredores concesionados (7.499 km)

Más de 6.450 personas en vía

700 equipos de emergencia

Monitoreo permanente con tecnología en tiempo real

La ministra confirmó que el Gobierno mantendrá presencia directa en los puntos críticos, incluyendo centros de control y corredores estratégicos, para hacer seguimiento a la operación.