Irene Vélez, ministra de Ambiente, anunció apertura de proceso sancionatorio contra Hidroituango

En los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, la ministra de Ambiente, Irene Vélez, anunció en primicia que se le abrirá un proceso sancionatorio a Hidroituango por “las posibles afectaciones que se hubieran presentado durante la operación en el momento de la emergencia por el frente frío ”.

Durante la conversación, la jefa de la cartera ambiental puntualizó, además, que Hidroituango es, “tal vez, el proyecto más sancionado en la última década”.

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¿Por que se abre una investigación contra Hidroituango?

La ministra Vélez explicó en 6AM W que la apertura del proceso y la investigación al proyecto hidroeléctrico se da por tres hechos puntuales:

“El primero tiene que ver con no haber controlado, adecuadamente, el caudal que se libera aguas abajo del embalse y eso tendría una presunta afectación en lo que tiene que ver con toda la ribera del río Aguasabá”, dijo Vélez sobre el primer motivo.

y eso tendría una presunta afectación en lo que tiene que ver con toda la ribera del río Aguasabá”, dijo Vélez sobre el primer motivo. Sobre la segunda razón, “y en relación también con este primer elemento, estamos hablando de que una de las reglas de operación que la represa Hidroituango tiene es que ella debe liberar aguas abajo el mismo caudal que se referencia en la estación Olaya, que es arriba de la represa. Y hemos encontrado presuntas fallas en esa coordinación entre lo que se libera aguas abajo y lo que se recibe aguas arriba".

“Finalmente, un elemento que para mí es de la máxima relevancia ambiental, y es que durante el último año, incluyendo parte del mes de marzo y todo el mes de febrero de 2026, se encontró que hubo una elevación de la cota entre la 408 y la 409. Esto puede ser muy técnico, pero expliquémoslo con mayor claridad: es la altura de llenado del embalse que está permitida en este momento, que es la 408. Sin embargo, la represa ha llegado hasta la altura 409 sin realizar, presuntamente, el debido aprovechamiento forestal, lo cual pudo haber implicado que se inundaran cerca de 600 hectáreas de vegetación y también afectando, por supuesto, la fauna que habita en este ecosistema”, explicó.

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Y así, agregó: “Esto, entonces, lo que significa es que estamos dando apertura a una investigación sancionatoria y eso va a tener todo el proceso de ley, pero es relevante en el sentido en el que sería la primera respuesta que daría esa autoridad en relación con los impactos que pudieran haberse generado, entre otras, en relación con el impacto del Frente Frío”.

“No es un tema personal; no se puede considerar una retaliación”

Por otro lado, la semana pasada la Procuraduría anunció que a la ministra Vélez se le abría una investigación por presuntas fallas en el control de la hidroeléctrica Urrá. En esa línea, se le preguntó si anunciar la decisión de investigar a Hidroituango no era casualidad mientras es investigada.

Sin embargo, Vélez apuntó: “Este no es un tema personal, esto se trata de la función de la Autoridad de Licencias Ambientales (ANLA), en donde una de las más importantes es, precisamente, el control”.

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“Nuestra función, en ese sentido, es asegurar que tenemos el cuidado ambiental máximo de forma tal que este, que es un bien colectivo y primario para toda la ciudadanía, nosotros lo cuidamos de la mejor manera. El proceso sancionatorio, además, es largo, o sea que esto no es una cosa que uno de la noche a la mañana decide hacer y, por eso mismo, no se puede considerar una retaliación, sino que es, por el contrario, un proceso de investigación que, en el caso de estos cargos, estarían hablando de presuntos hechos acontecidos durante el último año", aseguró.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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