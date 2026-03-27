Contraloría General asegura que costos y tiempos de construcción de Hidroituango serán revisados

Medellín, Antioquia

La Contraloría General de la República advirtió que los plazos y los costos finales de Hidroituango serán objeto de revisión; esto fue asegurado por el vicecontralor general, Carlos Enrique Silgado Betancourt, durante una visita en medio de un seguimiento a la Centra Hidroeléctrica de Ituango, en el norte de Antioquia, operada por Empresas Públicas de Medellín.

Durante la visita, la Contraloría informó que el proyecto alcanza un avance del 95,01 %, muy cercano al 95,07 % programado, y que a la fecha se han invertido $18,82 billones de los $23,2 billones estimados.

Este valor representa un incremento significativo frente a los $11 billones previstos inicialmente, lo que implica un aumento superior al 100 %. Ante este panorama, el vicecontralor señaló que tanto el mayor costo como las condiciones de las pólizas de seguro y los cambios en los tiempos de ejecución serán analizados en futuros ejercicios de control fiscal.

Avances en operación y generación

El seguimiento de la Contraloría a este proyecto se mantiene desde 2022, cuando la hidroeléctrica aún trabajaba en la recuperación tras la contingencia de abril de 2018, relacionada con el taponamiento de los túneles de desviación y el colapso de la Galería Auxiliar de Desviación.

Actualmente, Hidroituango cuenta con cuatro turbinas en operación comercial, dos de ellas en funcionamiento desde diciembre de 2022 y otras dos desde octubre de 2023. En conjunto, han generado 21.638 gigavatios hora (GWh) de energía, aportando al Sistema Interconectado Nacional.

“Hoy podemos decir que el seguimiento que realiza la Contraloría General ha sido exitoso, toda vez que gracias a la gestión del equipo técnico y jurídico de EPM, la hidroeléctrica ya tiene cuatro turbinas en operación comercial y se trabaja con rigor para poner en operación las cuatro restantes entre el segundo semestre de 2027 y el primero de 2028”, afirmó el vicecontralor.

Importancia estratégica del proyecto

EPM también reportó que la central ha cumplido con sus obligaciones de energía firme, alcanzando una disponibilidad superior al 91 % durante 2025, en medio de un contexto nacional marcado por la creciente demanda de energía.

Hidroituango contará con una capacidad de generación proyectada de 2.400 megavatios, lo que significa el 17 % de la demanda energética nacional.