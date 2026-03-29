Gobierno activa plan de recuperación por frente frío en 8 departamentos: invertirán $8,7 billones

La estrategia fue definida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en articulación con siete sectores del gobierno, con el objetivo de garantizar una respuesta coordinada, eficiente y oportuna.

Del total de recursos anunciados, 6,3 billones de pesos serán canalizados a través de la UNGRD, que los transferirá a cada sector para su ejecución directa en las regiones.

Intervenciones por sectores

El plan contempla acciones en infraestructura, vivienda, energía, educación, ambiente y atención social.

El sector transporte liderará la rehabilitación de vías, puentes e infraestructura fluvial, mientras que minas y energía se enfocará en restablecer el servicio eléctrico.

En vivienda, se implementarán soluciones habitacionales, subsidios de arriendo y mejoramientos. A esto se suma la recuperación de infraestructura educativa, el restablecimiento del Programa de Alimentación Escolar y medidas de apoyo al sector agrícola.

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El componente ambiental incluirá la restauración de ecosistemas estratégicos y la puesta en marcha del Centro Regional de Monitoreo, Pronóstico y Alertas del Valle del Sinú.

El plan en marcha

Aunque los recursos estarán disponibles en abril, la UNGRD ya ejecuta intervenciones en terreno, especialmente en Córdoba.

Allí se han desplegado más de 15.000 horas de maquinaria amarilla y 1.000 horas de volquetas para recuperar vías y limpiar canales. Además, se mantienen activas 10 motobombas para mitigar inundaciones.

La entidad también ha distribuido más de un millón de litros de agua potable y ha adelantado jornadas de limpieza en zonas urbanas afectadas como Montería.

En municipios como Tierralta, se brinda asistencia técnica para la adecuación de alojamientos temporales y se evalúan nuevas soluciones habitacionales con apoyo de organizaciones humanitarias.

Conectividad y trabajo en terreno

Como parte de las acciones inmediatas, ya fueron asignados tres puentes para restablecer la conectividad en zonas críticas: uno entre Magdalena y La Guajira, y dos en Antioquia, uno de ellos clave para reconectar con Córdoba.

Además, equipos técnicos trabajan directamente en los municipios afectados junto a autoridades locales y comunidades, con el fin de levantar información que permita focalizar las intervenciones.

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Con esta planeación anticipada, el Gobierno busca que la ejecución de los recursos sea ágil y llegue de manera efectiva a las zonas más afectadas por la emergencia.