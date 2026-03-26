ANLA autorizó exploración petrolera en Magangué, Bolívar

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) emitió una resolución mediante la cual aprueba la licencia ambiental a la compañía Frontera Energy, para adelantar labores de exploración en un bloque petrolero situado en el municipio de Magangué, en el departamento de Bolívar. La iniciativa hace parte del Área de Perforación Exploratoria VIM-46.

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El acto administrativo establece que la empresa podrá desarrollar las obras y actividades contempladas en el proyecto, siempre y cuando cumpla con los lineamientos técnicos, ambientales y operativos exigidos por la autoridad.

Dentro de las intervenciones autorizadas se incluye el mejoramiento de vías ya existentes, la habilitación de nuevos accesos, la instalación de plataformas multipozo, así como la perforación de pozos y la operación de zonas de servicio destinadas al abastecimiento energético.

En relación con la fase exploratoria, se permitirá la perforación de hasta 55 pozos convencionales, con un máximo de cinco por cada plataforma, además de cuatro pozos inyectores para procesos de inyección o reinyección. Igualmente, se contempla la ejecución de pruebas de producción en distintas etapas.

De acuerdo con lo dispuesto, una vez culminen las perforaciones, se realizarán pruebas iniciales de producción durante un periodo de 10 días. Posteriormente, y dependiendo de los resultados, podrán adelantarse pruebas prolongadas con una duración aproximada de seis meses, prorrogables si así se requiere.

La ANLA también determinó que Frontera Energy deberá presentar, con al menos tres meses de anticipación al inicio de cada fase, un Plan de Manejo Ambiental Específico, así como garantizar la aplicación de las medidas contempladas en dicho instrumento.

Adicionalmente, la empresa tendrá que trabajar de manera coordinada con la Alcaldía de Magangué y las entidades competentes en materia de desarrollo rural y seguridad alimentaria, con el fin de evaluar las dinámicas productivas del sector agropecuario dentro del área de influencia del proyecto.