Abren investigación contra Irene Vélez por presuntas fallas en el control de la hidroeléctrica Urrá

Irene Vélez, ministra de Ambiente, y hidroeléctrica de Urrá. Fotos: (Presidencia de Colombia) / urra.com.co

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra la ministra de Ambiente, Irene Vélez Torres, quien para ese momento también se desempeñaba como directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, por presuntas fallas en el control y la vigilancia de la hidroeléctrica Urrá I.

El desbordamiento del proyecto habría provocado la emergencia invernal en los departamentos de Córdoba y Sucre.

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