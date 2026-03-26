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26 mar 2026 Actualizado 23:26

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Abren investigación contra Irene Vélez por presuntas fallas en el control de la hidroeléctrica Urrá

El desbordamiento del proyecto habría provocado la emergencia invernal en los departamentos de Córdoba y Sucre.

Irene Vélez, ministra de Ambiente, y hidroeléctrica de Urrá. Fotos: (Presidencia de Colombia) / urra.com.co

Irene Vélez, ministra de Ambiente, y hidroeléctrica de Urrá. Fotos: (Presidencia de Colombia) / urra.com.co

Irene Vélez, ministra de Ambiente, y hidroeléctrica de Urrá. Fotos: (Presidencia de Colombia) / urra.com.co

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra la ministra de Ambiente, Irene Vélez Torres, quien para ese momento también se desempeñaba como directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, por presuntas fallas en el control y la vigilancia de la hidroeléctrica Urrá I.

El desbordamiento del proyecto habría provocado la emergencia invernal en los departamentos de Córdoba y Sucre.

Noticia en desarrollo.

Juan Esteban Quintero

Juan Esteban Quintero

" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...

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