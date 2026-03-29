Néstor Lorenzo: “estoy triste por la derrota, pero nos va a dejar mucho aprendizaje”

La Selección Colombia cerró su doble fecha FIFA en Estados Unidos con doblete de derrotas. El combinado nacional cayó 3-1 ante Francia, luego de haber sido superado 2-1 por Croacia durante el pasado viernes.

El equipo de Didier Deschamps, uno de los serios candidatos al título en el Mundial 2026, alineó un equipo suplente, respecto al once que venía de derrotar a Brasil durante el anterior compromiso.

Balance de la doble fecha

“Dos partidos muy exigentes, asumimos el riesgo cuando los aceptamos. El tema de la distancia entre partidos también nos afectó y quisimos probar igual. El partido con Croacia creo que fue parejo, podríamos haber ganado o empatado tranquilamente. Ese partido nos dejó un sinsabor en cuanto a resultado. Hoy Francia nos superó en el primer tiempo, nos rompió rápido la primer línea de presión y se metió en campo nuestro. El otro día Croacia nos dio una muestra de practicidad en lo que es el juego y hoy Francia una muestra de categoría. Yo quería que nos expongamos a esto, estoy triste por la derrota, pero nos va a dejar mucho aprendizaje, ojalá tengamos la revancha con ellos mismos en alguna etapa del Mundial”.

¿Mejoría en el segundo tiempo?

“El grupo es bastante parejo, hemos tenido la posibilidad de ver a muchos jugadores. Esto de jugar seguido nos ayudó también a cuidar a los muchachos y de esa manera vimos a otros muchachos que vienen haciendo las cosas bien en sus equipos. Me gustó la cara del segundo tiempo. Nos llega el tercer gol por un error increíble de un chico que había hecho un gran partido. Me gustó cómo terminó el equipo, pero el plan inicial reconozco que Francia fue superior (…) En todos los goles que nos hicieron hubo algún error o mala suerte; pero lo que es funcionamiento, hoy no estuvimos bien en el primer tiempo”.

¿Perder ante suplentes?

“Los suplentes hay que ver dónde están jugando, hacé la cuenta y vas a ver que son titulares en los mejores clubes del mundo. Faltaron los dos o tres delanteros y Upamecano que fue expulsado, pero es un equipo que tiene 12 años de proceso y llegó a 2 finales del mundo, tienen un equipazo. A los que llamas suplentes a lo mejor son jugadores que se están jugando un puesto para la Copa del Mundo, se mataron, el partido fue intenso y nos superaron en el primer tiempo”.

¿Qué corregir?

“Si ves las estadísticas, le llegamos muchas veces a Francia. El equipo siempre genera, siempre va para adelante. Tenemos que mejorar la parte defensiva porque cometimos errores que nos costaron los partidos. Eso es lo que tenemos que mejorar, más allá de otros aspectos tácticos”.