¿Cuándo, dónde y contra quién volverá a jugar la Selección Colombia?

La Selección Colombia cerró una doble fecha FIFA para el olvido en los Estados Unidos, luego de caer 2-1 ante Croacia y 3-1 ante Francia, este último, con un equipo suplente de parte del rival.

El compromiso ante los croatas de llevó a cabo en Orlando; mientras que el duelo ante los franceses, serios candidatos al título de la Copa del Mundo, se disputó en Maryland. En ambas oportunidades, Néstor Lorenzo utilizó la que es considerada su nómina titular, salvo por la posición en el arco, donde hizo variantes.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Colombia?

Previo a la Copa del Mundo y una vez hecha la convocatoria definitiva para el Mundial, la Selección Colombia realizará una concentración en el país, disputando un compromiso amistoso en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá el próximo 29 de mayo. Para dicho partido ya fue anunciado oficialmente que el rival será la selcción de Costa Rica.

Adicional a ello, el combinado nacional tendrá un último partido amistoso antes de su debut en el Grupo K del certamen. La Selección se estará enfrentando en juego amistoso a Jordania.

¿Cuándo debuta la Selección Colombia en el Mundial?

La Selección Colombia se estrenará en el Grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 el próximo 17 de junio, cuando se esté enfrentando a Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

Los otros partidos de la Selección en la fase de grupos del certamen serán el 23 de junio, ya sea ante Jamaica o Congo, en Guadalajara, y el 27 de junio, ante Portugal en Miami.