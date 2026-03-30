Daniel Muñoz tras la derrota ante Francia: “Da mucha berraquera, pero no somos los peores tampoco”

Daniel Muñoz durante el amistoso de la Selección Colombia ante Francia. (Futbol, Amistoso, Francia) EFE/EPA/WILL OLIVER / WILL OLIVER

La Selección Colombia cayó 3-1 ante Francia en Maryland, en juego amistoso que dio cierre a la participación del combinado nacional en esta doble fecha FIFA de marzo. Los goles del partido fueron obra de Désiré Doué, en dos oportunidades, y de Marcus Thuram; por Colombia descontó Jáminton Campaz.

La Selección venía de perder el pasado viernes ante Croacia, en Orlando, juego que terminó 2-1 a favor del equipo europeo.

Al final del partido, el lateral derecho Daniel Muñoz se mostró autocrítico con el rendimiento de Colombia, asegurando que queda mucho por corregir de cara a la Copa del Mundo.

Sobre las dos derrotas, Muñoz comentó: “Aprendizaje, yo creo que esa es la palabra. Hay mucho por trabajar, hay que hacer énfasis en detalles, en puntos claves. Esto no puede seguir pasando”.

Entretanto, aseguró no estar preocupado: “No, el año pasado, antepasado, cuando les ganamos a los más grandes no éramos los mejores. Ahora con estos dos rivales, dos partidos perdidos, da mucha berriondera, mucha berraquera, pero ahora no somos los peores tampoco. Ese es el fútbol, sabíamos los dos rivales que íbamos a enfrentar, rivales que han llegado en los últimos dos Mundiales semifinal, final, uno campeón".

“Yo creo que esto es de seguir trabajando, dar la cara, hacer un análisis personal, seguir trabajando en nuestro clubes, ahorita que nos volvamos a juntar con el favor de Dios en un mes y medio, trabajar en esos puntos claves”, añadió al respecto.

Finalmente, comentó que es mejor que se presenten estas situaciones ahora y no en el Mundial. “Siempre es bueno que eso pase antes, ya en el Mundial no hay chances de mínimos detalles de equivocarse, porque te dejan fuera”, comentó.