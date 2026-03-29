🔴Colombia vs Francia EN VIVO | Siga la transmisión del partido amistoso de la Tricolor

La Selección Colombia y la Selección de Francia se verán las caras nuevamente después de ocho años, en un duelo que pondrá a prueba el momento de ambas selecciones.

El combinado colombiano llega tras caer 2-1 ante Selección de Croacia en territorio estadounidense, en lo que fue su quinto partido consecutivo disputado en ese país. A pesar de adelantarse rápidamente en el marcador, la Tricolor no logró sostener la ventaja y terminó superada antes del descanso. Esta derrota cortó una racha de diez encuentros sin perder, aunque volvió a evidenciar las dificultades frente a rivales de alto nivel.

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En ese sentido, Colombia solo ha conseguido una victoria en sus últimos seis partidos ante selecciones ubicadas por encima en el ranking FIFA, un registro que genera preocupación de cara a grandes competencias como la Copa del Mundo.

Por su parte, Francia atraviesa un presente sólido. El equipo dirigido por Didier Deschamps acumula ocho partidos sin conocer la derrota, con siete victorias y un empate. Su más reciente presentación fue una contundente victoria frente a Selección de Brasil en Massachusetts, donde incluso logró ampliar la ventaja en el segundo tiempo pese a jugar con diez hombres.

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Además de los resultados, el conjunto francés destaca por su fortaleza defensiva, con apenas cinco goles recibidos durante esta racha. En amistosos, su rendimiento también es notable: suma ocho triunfos en once partidos desde 2021, con solo dos derrotas, ambas ante Selección de Alemania.

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