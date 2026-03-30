Centenario de Álvaro Cepeda Samudio: un año para celebrar su legado

Este lunes 30 de marzo se conmemora el centenario del natalicio del escritor y periodista Álvaro Cepeda Samudio, con una serie de eventos que se prolongarán durante todo el año.

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Las actividades conmemorativas iniciaron con un conversatorio en el que participaron Daniel Samper Pizano y Tita Cepeda, viuda de Álvaro Cepeda Samudio. Durante el encuentro, hicieron un recorrido por la obra y las aventuras del escritor, quien fue amigo y cómplice de libros y parrandas de Gabriel García Márquez en el llamado Grupo de Barranquilla.

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El evento se realizó en la sede temporal del Museo de Arte Moderno de Barranquilla, donde se presenta una muestra que destaca su producción en cine, literatura y periodismo, así como sus entrañables vínculos con la ciudad.

Se editarán dos libros

Tita Cepeda anunció que, en el marco del centenario, se editarán dos libros del ‘Nene’ Cepeda, uno de ellos dedicado a una de sus grandes pasiones: el cine.

Su carrera periodística se inició a los 18 años, cuando ya editaba un periódico artesanal conocido como Ensayos. Posteriormente, escribió su columna en El Heraldo y se consolidó en El Nacional y Diario del Caribe.

Su libro ‘La casa grande’ es considerado una de las novelas fundamentales de la literatura del Caribe colombiano y del país. También se destacan obras como ‘Todos estábamos a la espera’ y ‘Los cuentos de Juana’.

En el cine, Cepeda incursionó con ‘La langosta azul’, una de las primeras apuestas del cine regional.

Uno de los eventos principales de este año lo tiene previsto la Universidad del Norte, institución que también reeditará sus libros y realizará encuentros para reflexionar sobre su obra.