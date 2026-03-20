Con la exposición ‘Vida, Obra y Fama’, conmemoran los 100 años de Álvaro Cepeda Samudio

La exposición “Álvaro Cepeda Samudio. Vida, Obra, Fama. 100 años” se inaugurará el jueves 26 de marzo de 2026 en el Museo de Arte Moderno de Barranquilla (MAMB), con una charla inaugural a cargo de Daniel Samper Pizano a las 5:00 p.m. La entrada es libre hasta completar aforo.

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Barranquilla vuelve a mirarse en el espejo de uno de sus creadores más libres, irreverentes y determinantes, con una muestra que recorre la vida y el legado de Cepeda Samudio, esencial para entender el Caribe colombiano y la modernidad cultural del país.

Un recorrido por la obra y el pensamiento

Curada por el maestro Álvaro Medina, la exposición ofrece un recorrido profundo por las múltiples dimensiones de Cepeda Samudio: el hombre del Caribe, el pensador irreverente, el narrador preciso, el cineasta inquieto, el comunicador agudo y el gestor cultural que transformó la vida artística de Barranquilla.

La muestra se organiza en secciones que permiten descubrir su universo desde lo íntimo hasta lo colectivo, abordando su niñez, familia, obra literaria, trabajo en el cine, papel dentro del Grupo de Barranquilla y su incidencia en la creación del MAMB, del cual fue uno de sus impulsores.

Innovador en literatura y cine

La exposición destaca su faceta literaria, con obras fundamentales como Todos estábamos a la espera y La casa grande, donde exploró la profundidad psicológica y la complejidad del conflicto humano. Su faceta cinematográfica se muestra con trabajos como La langosta azul y el documental Un carnaval para toda la vida, realizado junto a Gabriel García Márquez.

Asimismo, se resalta su rol como gestor cultural, clave en la consolidación de espacios artísticos y en la dinamización de la vida cultural del Caribe colombiano.

Celebra la vida

Con esta exposición, Barranquilla celebra a uno de sus grandes creadores no desde la solemnidad, sino desde la vida misma, una vida hecha de historias, imágenes y pensamiento libre que aún dialoga con el presente.