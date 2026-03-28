Alcaldía de Barranquilla extiende el pago del predial: detalles de la actualización catastral

La Alcaldía de Barranquilla, durante la mañana de este sábado 28 de marzo, anunció la extensión en el plazo para pagar impuesto predial con descuento del 10% hasta este martes 31 de marzo.

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Los contribuyentes, según el Distrito, podrán acercarse a las sedes de atención al ciudadano a reclamar recibos, pagar en entidades bancarias disponibles y/o a través de PSE en la sede electrónica de la alcaldía.

Puntos físicos habilitados

La Alcaldía habilitará el servicio para que los contribuyentes puedan acercarse a solicitar sus recibos de pago los días lunes 30 y martes 31 de marzo en las siguientes sedes de atención al ciudadano, en los horario habituales de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.:

Edificio central Paseo Bolívar (disponible Banco Davivienda)

(disponible Banco Davivienda) Gerencia de Gestión de Ingresos (Carrera 44 No. 44 – 27)

Alcaldía de Riomar (C.C. Plaza del Parque)

El descuento del 10% también está disponible en la sede electrónica de la Alcaldía de Barranquilla www.barranquilla.gov.co en el módulo “Pague aquí su impuesto predial”, teniendo en cuenta los criterios de búsqueda por dirección: se deben escribir las palabras CALLE, CARRERA, DIAGONAL o TRANSVERSAL completas y en mayúsculas, los números y letras complementarias por separado y en ningún caso se deben utilizar signos o caracteres especiales.

También se puede realizar la búsqueda en línea por medio de la matrícula inmobiliaria o la referencia catastral de 25 dígitos del predio.

“Extendimos el plazo para que más barranquilleros aprovechen el 10% de descuento en el pago del impuesto predial. Hasta este 31 de marzo podrán hacerlo y seguir haciendo posibles las oportunidades que hoy tienen a Barranquilla a otro nivel. Porque ustedes son nuestros socios estratégicos para seguir invirtiendo en el desarrollo de esta ciudad”, afirmó el alcalde Alejandro Char a través de su cuenta de X.

Actualización catastral en el valor del predio

Pamela Mayorga, gerente de Gestión Catastral del Distrito, explica que el valor de un predio no se establece de manera arbitraria, se calcula a partir del análisis de diferentes variables como el valor del suelo según su ubicación, las características de la construcción —área, uso, materiales— y las dinámicas del entorno donde se encuentra el inmueble. “En términos simples: el valor de un predio cambia cuando el predio o su entorno cambian”.

La actualización catastral puede hacerse bajo el método declarativo o colaborativo, donde el ciudadano reporta los cambios de su predio; el método indirecto, que utiliza herramientas tecnológicas como imágenes satelitales y cartografía; o a través del método directo, que incluye visitas en campo para verificar las características físicas de los inmuebles.

La tarifa para la liquidación de este tributo, según la Alcaldía, se determina según el Estatuto Tributario Distrital de Barranquilla (Decreto 0119 de 2019) y tiene en cuenta, además, la destinación económica y el estrato, principalmente.

Además, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1995 de 2019, el incremento máximo del impuesto predial corresponde al IPC del año anterior más 8 puntos porcentuales, lo que equivale a un 13,1% en la vigencia fiscal 2026.

Este límite aplica para los predios que han tenido procesos de actualización catastral y debe ser cumplido por todas las entidades territoriales del país. Por su parte, para los predios en conservación catastral (que permanecen iguales) el alza anual es inferior al 4%.