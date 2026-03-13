‘Las Cosas del Aire’ de Alejandro Obregón vuelve a latir en el Museo de Arte Moderno de Barranquilla

La majestuosa obra ‘Las Cosas del Aire’, del maestro Alejandro Obregón, ya reposa nuevamente en el corazón del Museo de Arte Moderno de Barranquilla y vuelve a convertirse en uno de los grandes símbolos culturales de la ciudad.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Con cerca de 9 metros de alto, 16 metros de ancho y un peso aproximado de 6 toneladas, esta pieza monumental representa la esencia del Caribe: la naturaleza, las aves, el movimiento y esa identidad vibrante que caracteriza a Barranquilla.

La obra es considerada una de las creaciones más emblemáticas del artista y una referencia clave del arte moderno en Colombia.

“Hoy, además de celebrar su regreso, también honramos el legado de un maestro que con su talento llenó a Barranquilla de arte, identidad y memoria. Alejandro Obregón dejó en nuestra ciudad una huella que seguirá inspirando generaciones”, dijo el alcalde Alejandro Char en su cuenta de X.

Con obras como esta, el artista dejó una huella profunda en la memoria cultural de la ciudad, una que continúa inspirando a nuevas generaciones.

Hoy, ‘Las Cosas del Aire’ vuelve a ocupar el lugar que merece: el centro del arte y la identidad cultural de Barranquilla.