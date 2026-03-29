Ventas en la Plaza del Pescado de Barranquilla podrían aumentar hasta un 50% en Semana Santa

Venta de pescado en el centro de Barranquilla./ Foto: Caracol Radio

Los vendedores de la Plaza del Pescado, en el centro de Barranquilla, esperan un balance positivo en las ventas en el inicio de la Semana Santa, con una proyección de incremento en ventas de hasta el 50%, según informó su presidente, John Manuel Gutiérrez.

De acuerdo con el dirigente, el movimiento comercial ya comenzó a reflejarse desde la semana anterior, evidenciando una alta afluencia de compradores en la plaza.

Esta tendencia se espera que se mantenga e incluso aumente en los días santos, considerados como los de mayor consumo de pescado, especialmente en jornadas como Jueves y Viernes Santo.

Precios de los productos

En cuanto a los precios, Gutiérrez destacó que se han mantenido estables frente al año anterior, gracias al crecimiento en la producción acuícola en el país, lo que ha permitido una mayor oferta de pescado de cultivo.

Entre los productos más vendidos se encuentra la mojarra negra, que se comercializa a 14.000 pesos el kilo, consolidándose como una de las opciones más económicas para los consumidores.

La oferta es amplia e incluye variedades como lebranche a 15.000 pesos el kilo, camarón a 48.000, bagre fresco a 32.000 y bocachico, cuyo precio oscila entre 30.000 y 40.000 pesos según el tamaño.

Además, hay alternativas más asequibles como el bocachico del interior, disponible desde 15.000 pesos.

Los comerciantes de la plaza reiteraron la invitación a la ciudadanía a consumir pescado fresco y apoyar el comercio local durante esta temporada.