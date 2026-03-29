Francia, último gran examen de la Selección Colombia antes del Mundial: Cómo seguir EN VIVO el juego

La Selección Colombia ultima detalles para su amistoso ante Francia / Twitter: @FCFSeleccionCol.

La Selección Colombia termina este domingo su pequeña gira por territorio estadounidense enfrentándose, nada más y nada menos, que a Francia, uno de los principales candidatos a consagrarse campeón del mundo en la Copa del Mundo 2026.

El juego se estará disputando en el Northwest Stadium de Landover, a pocos kilómetros de Washington. El partido dará inicio a las 2:00PM, hora colombiana, y podrá seguirse a través de la página web de Caracol Radio, así como seguirse en radio por la transmisión de El Fenómeno del Fútbol.

¿Cómo llegan ambas selecciones al juego?

Francia viene de derrotar 1-2 a Brasil, partido en el que dominó con superioridad hasta que sufrió la expulsión de Dayot Upamecano, compañero de Luis Díaz en el Bayern Múnich y baja confirmada para el encuentro.

Colombia, por su parte, cayó por el mismo marcador frente a Croacia, un juego en el que la Selección dejó varias dudas en su funcionamiento, tanto en la fase ofensiva como en la defensiva.

Deschamps ya anunció que, respecto al equipo que derrotó a los pentacampeones del mundo, prepara varios cambios. "Voy a hacer muchos cambios, podrían ser 11, es lo que tenía pensado. Quiero ver a todos los jugadores posibles", mencionó.

De igual manera, el técnico elogió a Colombia: “Vamos a respetar a Colombia como a Brasil, Brasil en el mundo es Brasil, pero Colombia terminó adelante en la Eliminatoria, en la clasificación ocupó el tercer puesto”, dijo.

¿Cambios en la Selección Colombia?

Si bien nunca ha sido fácil anticiparse a Néstor Lorenzo, se especula que la Selección Colombia tenga algunas novedades respecto al equipo que viene de perder en Orlando frente a Croacia.

Álvaro Montero podría tomar la posición de Camilo Vargas; Gustavo Puerta podría ir en la mitad del campo en lugar Richard Ríos; mientras que Jhon Córdoba podría estar desde el pitazo inicial, en lugar de Luis Javier Suárez.

Último antecedente

El último enfrentamiento entre ambas selecciones se dio en marzo de 2018, encuentro que significó como preparación de ambos equipos previo al Mundial de Rusia 2018. En aquella oportunidad Colombia se impuso 2-3 en suelo francés, remontando un 2-0 en contra.

Posible formación

Álvaro Montero (Camilo Vargas); Santiago Arias, Davinson Sánchez, Yerson Mosquera, Déiver Machado; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta (Richard Ríos), Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba.