🔴EN VIVO Colombia vs. Croacia: prueba de fuego ante una selección europea en racha

La selección de Colombia afronta un nuevo reto internacional con la confianza en alto tras encadenar nueve partidos sin conocer la derrota, consolidando un proceso que apunta directamente al Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo ha mostrado solidez ofensiva, logrando marcar tres o más goles en varias de sus victorias recientes, y llega con la ambición de competir al máximo nivel ante rivales de élite.

El desafío no será menor, ya que se medirá a Croacia , una selección que también atraviesa un momento positivo en resultados, con una destacada racha de triunfos en sus últimos compromisos. El conjunto dirigido por Zlatko Dalić ha demostrado gran capacidad ofensiva, aunque en sus presentaciones más recientes ha dejado algunas dudas en defensa que podrían ser aprovechadas por el ataque cafetero.

Para Colombia, este encuentro representa una oportunidad clave de conseguir un triunfo como visitante ante un rival del top 15 del ranking FIFA, algo que no logra desde su contundente victoria frente a Estados Unidos en 2024. Más allá del resultado, el partido servirá como una medición real del nivel del equipo de cara al gran objetivo: volver a ser protagonista en la próxima cita mundialista.

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