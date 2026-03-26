EN VIVO Francia vs. Brasil: choque de gigantes en la antesala del Mundial
Dos potencias del fútbol mundial se enfrentan en un amistoso de alto nivel en Estados Unidos.
Las selecciones de Francia y Brasil protagonizan uno de los encuentros más llamativos de esta fecha FIFA en Estados Unidos, en un duelo que despierta gran expectativa a pocos meses del Mundial 2026. Ambas escuadras llegan con el rótulo de favoritas, por lo que este compromiso servirá como una exigente prueba para medir su nivel competitivo.
El conjunto brasileño, ahora bajo la dirección de Carlo Ancelotti, continúa en proceso de consolidación y ajuste, mientras que el equipo francés de Didier Deschamps busca fortalecer su base y afinar detalles de cara a la cita mundialista. Se espera un partido intenso, con ritmo alto y protagonismo de figuras.
Uno de los grandes atractivos estará en el enfrentamiento entre Vinícius Júnior y Kylian Mbappé, dos estrellas del Real Madrid que se medirán como rivales. Su velocidad, desequilibrio y capacidad goleadora convierten este duelo individual en uno de los puntos más esperados de la jornada.
Siga acá EN VIVO el minuto a minuto del partido:
Intenta centrar Brasil
Cierra las líneas Francia.
Expulsado del partido
Upamecano se va expulsado.
Se revisará la jugada
Falta de Upamecano.
Salva el arco de Francia
Grandes atajadas del portero que mantiene viva a Francia.
Ataca fuerte la Canariña
Brasil empieza picante.
Inicia el segundo tiempo
Ya rueda el balón.
Finaliza el primer tiempo
Francia 1-0 Brasil.
Tiempo adicional
Se sumarán tres minutos.
Ataca más Brasil
Buena combinación de pases.
Saque de aro para Francia
Disparo lejano de Casemiro.
Se aníma Francia
Juntan pases los jugadores Galos.
GOOOOOOOL DE FRANCIA
Kilian Mbappé anota un golazo picando el balón.
Oportunidad para Brasil
Gabril Martinelli disparó fuera del área.
Pausa para ambos equipos
Tiempo de hidratación.
Bloque bajo
Brasil opta por defender en este tramo del partido.
Sin ideas de ataque
Ambos equipos acumulan pases en la mitad de la cancha.
Oportunidad desaprovechada
Brasil no logra culminar las jugadas.
Se prepara Ederson
Tiro lobre a favor de Francia.
Balonazos para Mbappé
Tiro de esquina a favor de Francia.
Las contras de Brasil
Brasil busca aprovechar la velocidad de sus jugadores.
Inicia el partido
Ya rueda el balón.
El público se prepara
Los jugadores se preparan para salir