26 mar 2026 Actualizado 21:29

Deportes | fútbol | Mundial de fútbol

EN VIVO Francia vs. Brasil: choque de gigantes en la antesala del Mundial

Dos potencias del fútbol mundial se enfrentan en un amistoso de alto nivel en Estados Unidos.

Las selecciones de Francia y Brasil protagonizan uno de los encuentros más llamativos de esta fecha FIFA en Estados Unidos, en un duelo que despierta gran expectativa a pocos meses del Mundial 2026. Ambas escuadras llegan con el rótulo de favoritas, por lo que este compromiso servirá como una exigente prueba para medir su nivel competitivo.

El conjunto brasileño, ahora bajo la dirección de Carlo Ancelotti, continúa en proceso de consolidación y ajuste, mientras que el equipo francés de Didier Deschamps busca fortalecer su base y afinar detalles de cara a la cita mundialista. Se espera un partido intenso, con ritmo alto y protagonismo de figuras.

Uno de los grandes atractivos estará en el enfrentamiento entre Vinícius Júnior y Kylian Mbappé, dos estrellas del Real Madrid que se medirán como rivales. Su velocidad, desequilibrio y capacidad goleadora convierten este duelo individual en uno de los puntos más esperados de la jornada.

Siga acá EN VIVO el minuto a minuto del partido:

61'

Intenta centrar Brasil

Cierra las líneas Francia.

58'

Expulsado del partido

Upamecano se va expulsado.

54'

Se revisará la jugada

Falta de Upamecano.

51'

Salva el arco de Francia

Grandes atajadas del portero que mantiene viva a Francia.

48'

Ataca fuerte la Canariña

Brasil empieza picante.

Inicia el segundo tiempo

Ya rueda el balón.

Finaliza el primer tiempo

Francia 1-0 Brasil.

45'

Tiempo adicional

Se sumarán tres minutos.

42'

Ataca más Brasil

Buena combinación de pases.

39'

Saque de aro para Francia

Disparo lejano de Casemiro.

36'

Se aníma Francia

Juntan pases los jugadores Galos.

32'

GOOOOOOOL DE FRANCIA

Kilian Mbappé anota un golazo picando el balón.

29'

Oportunidad para Brasil

Gabril Martinelli disparó fuera del área.

25'

Pausa para ambos equipos

Tiempo de hidratación.

22'

Bloque bajo

Brasil opta por defender en este tramo del partido.

18'

Sin ideas de ataque

Ambos equipos acumulan pases en la mitad de la cancha.

15'

Oportunidad desaprovechada

Brasil no logra culminar las jugadas.

10'

Se prepara Ederson

Tiro lobre a favor de Francia.

Balonazos para Mbappé

Tiro de esquina a favor de Francia.

4'

Las contras de Brasil

Brasil busca aprovechar la velocidad de sus jugadores.

Inicia el partido

Ya rueda el balón.

El público se prepara

Los jugadores se preparan para salir

