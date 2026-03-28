Yerson Mosquera y la falta de minutos con la Selección: “Cuando llegue mi momento, estaré preparado”

Yerson Mosquera y la falta de minutos con la Selección / Foto: Redes sociales del jugador.

La Selección Colombia tendra uno de los duelos más exigentes del calendario, el defensor Yerson Mosquera entregó sus sensaciones sobre lo que representa medirse ante figuras de talla mundial como Kylian Mbappé, así como su presente en el combinado nacional y sus aspiraciones de cara a una eventual convocatoria mundialista.

“Mbappé es un jugador increíble, uno de los mejores del mundo. Sin embargo, nosotros también contamos con futbolistas de gran nivel, en quienes confío plenamente. Sabemos que podemos hacer un excelente partido”, agregó con determinación.

Yerson Mosquera fue claro al referirse a la competencia interna dentro del plantel, destacando la igualdad de condiciones entre los convocados.

“Cada uno es consciente de sus posibilidades. Todos tenemos las mismas oportunidades de luchar por un puesto dentro del grupo”, afirmó el zaguero, quien además no dudó en elogiar al astro francés.

Sobre el reto inmediato ante el conjunto europeo, el defensor proyectó un partido clave para medir el verdadero nivel del equipo.

“Va a ser un encuentro en el que nos vamos a exigir al máximo. Tenemos la posibilidad de revertir la situación que vivimos recientemente. De todo se aprende y esperamos que en el terreno de juego podamos demostrar una mejor versión”, explicó, en referencia a la reciente caída ante la Selección de Croacia.

Asimismo, Mosquera abordó con madurez la falta de minutos que ha tenido con la Selección, dejando en evidencia su compromiso colectivo por encima de lo individual. “Siempre lo he dicho: esta es una selección en la que están los mejores. Cada uno de mis compañeros viene haciendo un gran trabajo en sus clubes. Yo estoy aquí para aportar mi granito de arena. Cuando llegue mi momento, estaré preparado; y si no se da, seguiré apoyando desde donde me toque”, aseguró.

Finalmente, el defensor destacó su versatilidad como una de sus principales virtudes. “Tengo la posibilidad de desempeñarme en varias posiciones, y eso me ha ayudado mucho a lo largo de mi carrera. Hay muchos jugadores en gran nivel, y al final la decisión será del entrenador, según lo que considere mejor para el equipo”, concluyó.