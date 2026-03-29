Alcaldía de Bogotá prepara decreto para reorganizar el espacio público y a vendedores ambulantes

La Alcaldía de Bogotá está realizando más controles a las ventas ambulantes y al espacio público en San Victorino. . Foto: Colprensa( Thot )

Bogotá D.C

El tema del espacio público en Bogotá es complejo porque, por un lado son miles los vendedores ambulantes que viven gracias a sus ventas, pero la ciudadanía también tiene derecho a disfrutar de estos espacios de forma segura y con garantías de una movilidad fluida.

Es por eso que el Distrito Capital está trabajando en un borrador decreto para reorganizar el espacio público y a los vendedores ambulantes . Lo que pretenden con esto es establecer oficialmente nuevas reglas clara para proteger el espacio público.

¿Qué se piensa cambiar?

Estudio de cargas:

Primero, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) es la entidad encargada de realizar una caracterización para identificar a los vendedores ambulantes en las localidades de la ciudad y asimismo, ejecutar una cartografía de estos espacios.

El objetivo de este trabajo técnico es calcular la cantidad máxima de vendedores que pueden trabajar en las zonas, para así no afectar la movilidad ni la seguridad tanto de ellos como de los peatones.

Zonas de manejo especial:

En caso de que se expida el decreto, la Secretaría de Seguridad tendrá seis meses para definir las Zonas de manejo especial en cada localidad en donde no se podrán tener ventas informales por cuestiones de orden público.

Estas zonas deben ser concertadas previamente con la Policía Metropolitana, las Alcaldías Locales y el DADEP. Podrán ser modificadas según las necesidades de la ciudad.

Otras medidas:

Se impondrán más regulaciones sanitarias, técnicas y de seguridad. Un ejemplo de esto es el uso de las pipetas de gas en espacio público.