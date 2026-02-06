IPES ofrece cursos gratis en Bogotá durante febrero: quiénes pueden participar

Durante febrero de 2026, el Instituto para la Economía Social (IPES) ofrece cursos gratuitos y presenciales de manipulación de alimentos y formación para el trabajo, dirigidos a vendedores informales, comerciantes, emprendedores y sus familias en Bogotá. Las inscripciones estarán abiertas hasta completar los cupos disponibles.

Según información publicada por el IPES, estos espacios de formación buscan fortalecer habilidades laborales, mejorar las condiciones de trabajo y promover el acceso a oportunidades de empleo y crecimiento económico formal en la ciudad.

¿Cómo y cuándo se llevarán a cabo los cursos gratis de manipulación de alimentos en Bogotá?

Punto Vive Digital de Veracruz

Entre el 16 y el 20 de febrero de 2026 se desarrollará la Ruta de Formación en Manipulación de Alimentos en el Punto Vive Digital de Veracruz, ubicado en la calle 17 #4-65, piso 2. Las sesiones se realizarán desde las 2:00 de la tarde hasta las 4:00 de la tarde.

Las personas interesadas podrán inscribirse de manera presencial hasta el 13 de febrero en el mismo punto de formación.

Plaza Distrital de Mercado 7 de Agosto

Otra jornada de esta ruta de formación se llevará a cabo del 23 al 27 de febrero en la Plaza Distrital de Mercado 7 de Agosto, ubicada en la calle 66 #23-30. El horario será desde las 4:00 de la tarde hasta las 6:00 de la tarde.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 20 de febrero y se realizarán de forma presencial en la plaza.

De acuerdo con el IPES, esta ruta de formación cumple con los lineamientos establecidos en la Resolución 2647 de 2013 de la Secretaría Distrital de Salud, con el objetivo de garantizar prácticas seguras e higiénicas en la preparación y comercialización de alimentos.

¿Cómo inscribirme al curso gratuito de orientación para el trabajo y el empleo?

Según la información oficial, esta formación hace parte de la ruta de empleo del Distrito y está dirigida a personas que buscan mejorar su perfil laboral e integrarse a oportunidades formales de trabajo.

La inscripción a este curso se realiza de manera virtual a través de este link habilitado (https://hemi.ipes.gov.co/publica/inscripcion-cursos/) por el IPES.

El IPES también ofrece durante febrero la Ruta de Orientación para el Empleo, un curso enfocado en el desarrollo de competencias laborales y habilidades blandas, en articulación con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Desde la Alcaldía Mayor de Bogotá se señala que estas rutas de formación hacen parte de las estrategias de inclusión productiva y fortalecimiento de capacidades para quienes integran la economía informal.

El IPES reiteró que los cupos son limitados y que la participación en estos cursos es completamente gratuita y presencial, por lo que recomienda a los interesados inscribirse con anticipación.

