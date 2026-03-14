Camión con pipetas de gas se estrelló en la vía a La Calera

En horas de la mañana de este sábado, 14 de marzo, bomberos de las estaciones Chapinero y Ferias, con el apoyo de los Equipos de Materiales Peligrosos de Rescate Técnico y de Aeronaves No Tripuladas, realizan el control del incendio de un camión cisterna en el kilómetro 6 vía La Calera.

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De acuerdo con las autoridades, no se reportaron personas lesionada por estos hechos. Sin embargo, las autoridades reportaron la evacuación de una vivienda que resultó con averías luego de este choque.

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Sumado a esto, durante varias horas el paso vehicular por este punto del departamento de Cundinamarca estuvo restringido.