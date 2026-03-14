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14 mar 2026 Actualizado 20:39

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Bogotá

Camión con pipetas de gas se estrelló en la vía a La Calera

Según el reporte de las autoridades no se registraron personas lesionadas.

Incendio en la vía La Calera

Incendio en la vía La Calera

En horas de la mañana de este sábado, 14 de marzo, bomberos de las estaciones Chapinero y Ferias, con el apoyo de los Equipos de Materiales Peligrosos de Rescate Técnico y de Aeronaves No Tripuladas, realizan el control del incendio de un camión cisterna en el kilómetro 6 vía La Calera.

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De acuerdo con las autoridades, no se reportaron personas lesionada por estos hechos. Sin embargo, las autoridades reportaron la evacuación de una vivienda que resultó con averías luego de este choque.

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Sumado a esto, durante varias horas el paso vehicular por este punto del departamento de Cundinamarca estuvo restringido.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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