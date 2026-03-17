Policía militar y autoridades lideran operativos de recuperación del espacio público en Cúcuta

Operativos de recuperación espacio público en e centro de Cúcuta / Foto Cortesía

Cúcuta

La alcaldía de Cúcuta, la policía nacional y militar madrugaron hoy a adelanta run operativo de espacio público en el centro de Cúcuta.

Desde la secretaría de gobierno municipal se trazó una ruta para adelantar acciones de intervención en lugares de la zona céntrica que hoy registran un alto número de informales.

Funcionarios de la administración municipal dijeron a Caracol Radio que “se trata de regular y organizar estas áreas que hoy están desbordadas y que impiden el tránsito peatonal y la libre movilidad”.

Indicaron que con apoyo de las autoridades se vienen haciendo orientaciones, comparendos para personas reincidentes y además tratando de garantizar el derecho a la libre locomoción.

Un reciente informe del Dane alertó sobre el incremento de la informalidad desbordada en esta ciudad y que tendría hoy 12 mil personas en esa actividad.