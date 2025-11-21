Vendedores ambulantes presentan denuncia ante el Ministerio de Trabajo por presunta explotación

En diciembre del año pasado 120 nuevos vendedores ambulantes fueron inscritos y autorizados para instalarse en las calles. / Aldemar Solano

La acción fue interpuesta por el abogado y líder social Óscar David Benavides denunció precarización laboral y relaciones encubiertas con empresas vinculadas a productos como Bon Ice, Vive 100 y Crem Helado.

La demanda laboral fue radicada ante las autoridades competentes y presentada ante el Ministerio de Trabajo, en la que acusa a multinacionales responsables de productos como Crem Helado, Bon Ice y Vive 100 de incurrir en explotación laboral, precarización y vulneración de derechos fundamentales de miles de vendedores ambulantes en el país.

“Esta denuncia es un primer paso, pero la transformación real empieza cuando Colombia deje de llamar oportunidad a lo que es explotación. A las multinacionales les digo, se acabó la impunidad. Al país entero, no más esclavitud disfrazada de empleo. La dignidad no se negocia”, agregó el líder social, Óscar David Benavides.

A su vez, señaló que estas compañías habrían utilizado figuras como vendedores independientes o colaboradores externos para ocultar verdaderas relaciones laborales, pese a que los trabajadores cumplen funciones permanentes, esenciales y bajo subordinación directa, según la queja formal radicada ante el Ministerio de Trabajo.

Lo que pide en la demanda

La queja radicada le solicita al Ministerio de Trabajo:

• Abrir investigación administrativa a compañías relacionadas con Bon Ice, Vive 100 y Crem Helado.

• Verificar la posible desnaturalización de contratos mediante figuras como vendedores independientes o tercerización.

• Revisar si existió ocultamiento de relaciones laborales, de acuerdo con los criterios de la OIT.

• Ordenar, en caso de comprobarse irregularidades, la formalización laboral, el pago de salarios y prestaciones, y la afiliación a seguridad social.

• Exigir a las empresas toda la documentación sobre control, rutas, contratos y mecanismos de supervisión sobre los vendedores.

“Yo también fui vendedor ambulante, conocí la explotación, la incertidumbre y la humillación. Conocí lo que es sobrevivir a punta del trabajo sin derechos. Esa experiencia es la que hoy me mueve a interponer esta denuncia ante el Ministerio de Trabajo”, agregó Óscar David Benavides.

Acusa de ser una forma moderna de esclavitud laboral

En su denuncia expuso que es una forma moderna de esclavitud laboral”, debido a que los vendedores laborarían bajo condiciones de alto desgaste físico y jornadas extensas, sin acceso a:

• Seguridad social

• Prestaciones legales

• Vacaciones

• Pago de horas extra

• Ingresos proporcionales a la labor desempeñada