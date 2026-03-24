Efraín Cepeda cierra filas: dice que no hay posibilidad de que conservadores apoyen a Iván Cepeda

En la tarde de este martes, 24 de marzo, se llevó a cabo una reunión de las bancadas de Senado y Cámara del Partido Conservador, en la que evaluaron los resultados de las pasadas elecciones legislativas y estudiaron cuál será su postura frente a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.

Tras el encuentro, la colectividad discutió a cuál de los dos candidatos, entre Paloma Valencia o Abelardo de la Estrella, van a respaldar oficialmente.

Así pues, el director del partido, el senador Efraín Cepeda, dejó claro que no existe posibilidad de apoyo al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

“Este no es un partido que podría apoyar al comunista, marxista, leninista que hoy está en campaña”, dijo.

Ahora, aún así aseguró que dentro de la colectividad surgieron algunas voces que plantearon la posibilidad de dejar en libertad a la militancia para votar en primera vuelta.

Pero, por ahora, lo cierto es que el Partido Conservador aplazó su decisión y se espera que el respaldo oficial sea por alguno de los dos candidatos y que se conozca después de Semana Santa.