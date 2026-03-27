Paloma Valencia denunció que Colpensiones habría otorgado $404 millones a Fundación San José

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, denunció un contrato otorgado por Colpensiones a la Fundación San José por un total de $404 millones. “En 2023, Colpensiones le entregó $404 millones a la famosa Fundación San José para fortalecer la cultura organizacional de la entidad. Es decir, talleres, lúdicas, actividades grupales, etc. Una verdadera pendejada”, expresó Valencia a través de su cuenta de X.

Además, denunció que hubo una extensión del contrato en 2024, lo que generó un incremento significativo del valor. “Inicialmente el contrato era por $234 millones y duraba mes y medio, pero Colpensiones en 2024 lo extendió por un año y le adicionó $170 millones”, agregó la candidata.

Valencia también hizo referencia al vínculo de la Fundación San José con la administración actual y sugirió que la entidad se ha convertido en un contratista recurrente del Gobierno del presidente Gustavo Petro. “Pareciera que la Fundación San José terminó siendo un mega contratista del Gbno Petro: títulos cuestionados a altos funcionarios, contratos con el Fondo de Adaptación y también en Colpensiones”, agregó.

“El Gobierno Petro dilapidó el dinero de los colombianos”, concluyó.

Cabe recalcar que esta denuncia se suma a las recientes acusaciones de manejo irregular de contratos en el Gobierno Petro, pues la candidata también cuestionó acuerdos de Colpensiones por más de $27.000 millones para publicidad y el “despilfarro” de $146.449 millones para contratar trabajadores en misión.

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