Iván Cepeda: “Soy amigo de Petro hace 40 años, lo respaldo y lo defiendo”

El senador y candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda se refirió a su visión sobre Cuba, salud, economía y su respaldo al Gobierno en una entrevista en El Reporte Coronell, en la que también reconoció problemas de corrupción en la actual administración y aseguró sentir “vergüenza” por esos hechos.

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Al hablar de su postura ideológica, Cepeda pidió contextualizar su trayectoria política y afirmó que sus posiciones no son dogmáticas.

“Se tendría que conocer mejor mi vida política y mis planteamientos”, señaló, antes de explicar que sus experiencias “me llevaron a adquirir posiciones políticas diferentes, matizadas y muy arraigadas a la realidad del país”.

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En ese sentido, subrayó que ha sido crítico de prácticas como el secuestro: “yo condené el secuestro de la guerrilla”.

Sobre Cuba

El candidato indicó que el país “tiene un régimen político” que, en algunos aspectos, “se ha erigido bajo el concepto de la dictadura del proletariado”, pero, al mismo tiempo, destacó su papel en el proceso de paz colombiano. Según dijo, la isla “ha hecho una enorme contribución a la paz en Colombia”, en referencia a su rol como sede de diálogos con grupos armados.

En ese punto, Cepeda lanzó críticas al expresidente Álvaro Uribe Vélez, al asegurar que, pese a cuestionar públicamente a Cuba, en el pasado habría acudido a ese país para facilitar contactos y procesos de diálogo, incluso con el ELN.

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“Hay una hipocresía: para unas cosas sí hay intermediaciones y, para otras, para quedar bien en Miami, se asumen otras posiciones políticas”, afirmó.

Gobierno Petro

En cuanto al Gobierno de Gustavo Petro, Cepeda defendió su cercanía y participación.

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“Yo he sido partícipe de este gobierno, he contribuido a elaborar su política (…) soy amigo personal del presidente, lo conozco hace 40 años, lo respaldo y lo defiendo”, dijo, aunque reconoció que existen diferencias en algunos temas. Aun así, aseguró que comparte la base programática del Ejecutivo y considera que ha mostrado resultados.

Corrupción en Gobierno Petro

El senador abordó el tema de la corrupción, admitiendo que ha existido en la actual administración. “Siento vergüenza”, expresó, al tiempo que sostuvo que se trata de un problema estructural del Estado.

“Todos los gobiernos han sido corruptos, la corrupción es un sistema arraigado en todas las ramas del poder público. Cada gobierno viene a administrar la corrupción”, concluyó.

Postura sobre el sistema de salud

Iván Cepeda planteó la necesidad de avanzar hacia un sistema de salud mixto, en el que confluyan actores públicos y privados, sin excluir a estos últimos del modelo.

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En ese contexto, cuestionó propuestas como la de Paloma Valencia y advirtió que “entregar otros 50 billones a esta máquina de corrupción voraz, no más por ese camino”.

Cepeda insistió en que el país requiere una reforma estructural al sistema y reconoció que la actual administración también tiene responsabilidades, aunque subrayó que se trata de una problemática de fondo: “este gobierno puede tener responsabilidades, pero estamos ante la crisis de un problema cantado”.

¿Cepeda citaría una Asamblea Nacional Constituyente?

El candidato Iván Cepeda aseguró en el Reporte Coronell que, en este momento, “no es una prioridad una Asamblea Nacional Constituyente (…) lo que debe ocurrir en el país es un acuerdo nacional sobre temas que son de carácter estratégico”.

Señaló que los ejes están en la corrupción, la transición energética y el narcotráfico.

Controversia por la política de Paz total

“Es un mal chiste, de mal sentido del humor, decir que lo que está padeciendo hoy el país es por culpa de la paz total; eso no resiste ningún análisis serio, es una invención para la propaganda política que ejercen sectores de la extrema derecha. No es un problema de Colombia, es un problema de todo el continente”, manifestó.

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