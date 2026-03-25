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25 mar 2026 Actualizado 18:17

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Política

Este será el tarjetón oficial para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo

Este miércoles, 25 de marzo, fueron sorteadas las posiciones desde la Registraduría Nacional.

Laura Duarte@laurad_duarte

Quedó listo el tarjetón para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo de 2026. Ya fueron sorteadas las posiciones desde la Registraduría, con la asistencia de representantes de los partidos políticos y candidatos.

Es de recordar que la impresión arrancaría el próximo 18 de abril, último plazo para que se realicen posibles modificaciones de los logos y fotos de los candidatos y sus fórmulas. Incluso, se sabe que en estos momentos los logos están siendo revisados y autorizados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Así quedaron las posiciones:

  1. Iván Cepeda - Aída Quilcué
  2. Clara López - María Consuelo del Río
  3. Claudia López - Leonardo Huerta
  4. Santiago Botero - Carlos Fernando Cuevas
  5. Abelardo de la Espriella - José Manuel Restrepo
  6. Mauricio Lizcano - Pedro de la Torre
  7. Miguel Uribe Londoño - Luis Fernanda Villegas
  8. Sondra Macollins Garvin - Leonardo Karam Helo
  9. Roy Barreras - Martha Lucía Zamora
  10. Carlos Caicedo - Nelson Javier Alarcón
  11. Gustavo Matamoros - Mila María Paz
  12. Paloma Valencia - Juan Daniel Oviedo
  13. Sergio Fajardo - Edna Bonilla
  14. Luis Gilberto Murillo - Luz María Zapata
Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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