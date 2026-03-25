Este será el tarjetón oficial para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo

Quedó listo el tarjetón para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo de 2026. Ya fueron sorteadas las posiciones desde la Registraduría, con la asistencia de representantes de los partidos políticos y candidatos.

Es de recordar que la impresión arrancaría el próximo 18 de abril, último plazo para que se realicen posibles modificaciones de los logos y fotos de los candidatos y sus fórmulas. Incluso, se sabe que en estos momentos los logos están siendo revisados y autorizados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Así quedaron las posiciones: