Este será el tarjetón oficial para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo
Este miércoles, 25 de marzo, fueron sorteadas las posiciones desde la Registraduría Nacional.
Quedó listo el tarjetón para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo de 2026. Ya fueron sorteadas las posiciones desde la Registraduría, con la asistencia de representantes de los partidos políticos y candidatos.
Es de recordar que la impresión arrancaría el próximo 18 de abril, último plazo para que se realicen posibles modificaciones de los logos y fotos de los candidatos y sus fórmulas. Incluso, se sabe que en estos momentos los logos están siendo revisados y autorizados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Así quedaron las posiciones:
- Iván Cepeda - Aída Quilcué
- Clara López - María Consuelo del Río
- Claudia López - Leonardo Huerta
- Santiago Botero - Carlos Fernando Cuevas
- Abelardo de la Espriella - José Manuel Restrepo
- Mauricio Lizcano - Pedro de la Torre
- Miguel Uribe Londoño - Luis Fernanda Villegas
- Sondra Macollins Garvin - Leonardo Karam Helo
- Roy Barreras - Martha Lucía Zamora
- Carlos Caicedo - Nelson Javier Alarcón
- Gustavo Matamoros - Mila María Paz
- Paloma Valencia - Juan Daniel Oviedo
- Sergio Fajardo - Edna Bonilla
- Luis Gilberto Murillo - Luz María Zapata
Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...