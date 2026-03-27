Misión Artemis II de la NASA: ¿a qué hora y por dónde será la transmisión del lanzamiento?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) dio a conocer el pasado miércoles 25 de marzo a través de su portal web oficial los detalles de cómo será llevada a cabo la transmisión del lanzamiento de la misión Artemis II.

La agencia espacial estadounidense dispondrá de una cobertura en vivo tanto de los eventos previos al lanzamiento, el despegue y las actividades de la misión para esta prueba tripulada alrededor de la luna.

Esta misión tiene previsto su lanzamiento para el próximo miércoles 1 de abril a las 6:24 de la tarde hora del este de Estados Unidos (5:24 hora Colombia), donde todos los interesados podrán ver este evento en tiempo real por medio del canal oficial de YouTube de la NASA tanto en ingles como en español y por la plataforma NASA+.

Enlaces oficiales

Canal de YouTube en ingles: https://www.youtube.com/nasa

Canal de YouTube en español: https://www.youtube.com/channel/UC8zqCEvaRwHcfz3IhjhMMxQ

Plataforma NASA+: https://plus.nasa.gov

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¿Cómo será la transmisión del lanzamiento del Artemis II de la NASA?

La NASA comunicó por medio de su sitio web oficial el cronograma de cómo se llevará a cabo el lanzamiento del Artemis II, el cual aquí le compartiremos ajustado a la hora de Colombia.

La cobertura de las operaciones iniciará a las 6:45 de la mañana , donde se podrá observar el cargue del combustible del cohete SLS, incluyendo vistas del mismo , todo esto acompañado de la narración de un comentarista.

, donde se podrá observar el cargue del combustible del cohete SLS, , todo esto acompañado de la narración de un comentarista. A las 11:40 de la mañana iniciará la transmisión en vivo por medio de la plataforma NASA+ , para después seguir con la cobertura en los canales oficiales de YouTube de la NASA una vez que se desplieguen los paneles solares de la nave Orion en el espacio .

, para después seguir con la cobertura en los canales oficiales de YouTube de la NASA . Como tal, el inicio de la transmisión en directo comenzará a las 3:45 de la tarde, por los canales oficiales previamente mencionados, y continuará hasta aproximadamente 15 minutos después del despegue.

La agencia aclaró que la cobertura de esta misión se extenderá a lo largo de toda la operación. En paralelo, también se transmitirán diferentes vistas de la nave espacial Orion, hasta donde el ancho de banda lo permita.

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La organización proporcionará diferentes informes, que serán difundidos diariamente, sobre el estado de la expedición espacial desde el Centro Espacial Johnson de la NASA, desde el próximo 2 de abril, exceptuando el 6 de abril, esto debido a las actividades del sobrevuelo lunar.

Por medio de la transmisión se podrán ver las interacciones que tendrá la tripulación a lo largo de la expedición, las cuales son denominadas por la entidad como ‘downlinks’ o transmisiones de aire a tierra.

El organismo espacial estadounidense hace énfasis en cómo estos horarios están sujetos a cambios en función de la hora exacta del lanzamiento y de las operaciones de la misión.

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