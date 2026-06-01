“Predominó la polarización”: senador electo Héctor Olimpo Espinosa tras primera vuelta de elecciones
El congresista electo Héctor Olimpo Espinosa se refirió en 6AM W a los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
“Predominó la polarización”: senador electo Héctor Olimpo Espinosa tras primera vuelta de eleccione
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...