Todo listo para misión Artemis II de la NASA: así será el regreso del ser humano a la órbita lunar
El científico Luis Saucedo, director interino de la oficina de integración del vehículo Orion, conversó con 6AM W acerca del despegue de la misión Artemis II, el primer vuelo tripulado de este programa.
Todo listo para misión Artemis II de la NASA: así será el regreso del ser humano a la órbita lunar
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...