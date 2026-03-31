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31 mar 2026 Actualizado 15:59

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Todo listo para misión Artemis II de la NASA: así será el regreso del ser humano a la órbita lunar

El científico Luis Saucedo, director interino de la oficina de integración del vehículo Orion, conversó con 6AM W acerca del despegue de la misión Artemis II, el primer vuelo tripulado de este programa.

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Lina María Vegavegacabravegacabra

Lina María Vega

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Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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