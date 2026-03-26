Esta es la historia real que hay detrás de ‘Emergencia radioactiva’, la serie viral de Netflix

La reconocida plataforma de streaming Netflix estrenó recientemente una de las series que, tras su lanzamiento, ha cautivado al público y, entre otras cosas, se ha posicionado dentro del top 10 de ese tipo de contenidos en la marca. Se trata de ‘Emergencia radioactiva’.

Por medio de cinco capítulos, este thriller televisivo creado por Gustavo Lipsztein sumerge a la audiencia en un desastre radioactivo en Brasil, y aunque se piense que esto es netamente una historia ficticia, la realidad es que no, pues la trama se basa en hechos reales, un desastre que vivió una región de Brasil en 1987 .

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¿Cuál es la historia real detrás de la serie de Netflix ‘Emergencia radioactiva’?

Pues bien, de por sí el tráiler de la serie ya va dando pinceladas de en dónde fue el epicentro del accidente: Goiánia, un municipio de Brasil, en el año 1987.

Allí, la trama avanza y va dejando ver que un descubrimiento de dos hombres causó la emergencia en esa zona de la Nación que puso a prueba todo un país.

Sin embargo, esto no es del todo ficción, pues sí pasó en la vida real el mismo año y en la misma ciudad. Según explica la Agencia Internacional de Energía atómica (IAEA, por sus siglas en inglés), el desastre inició tras la extracción de su contenedor de "una fuente médica blindada de cesio 137 sumamente radiactiva" en un equipo de teleterapia el 13 de septiembre de 1987.

La agencia explicó que esta fuente radioactiva había quedado abandonada por el Instituto Goiano de Radioterapia en Goiánia, capital del estado de Goias, en una clínica.

La contaminación y las primeras infecciones

La IAEA explicó en un informe publicado en su página web que cinco y ocho días después de extraída la fuente comenzaron las exposiciones en las personas de la ciudad.

“El 18 de septiembre el conjunto de la fuente fue extraído de su blindaje protector y vendido a un comerciante de chatarra. El 21 de septiembre, la cápsula de la fuente, que había sufrido daños con anterioridad, fue abierta por la fuerza. Se distribuyeron fragmentos de la fuente a otras zonas de la ciudad, y muchas personas recibieron directamente sus irradiaciones y se contaminaron externa e internamente con el cesio 137 ″, mencionaron.

Lo anterior generó que muchas personas se enfermaran en la ciudad y empezaran a solicitar la respectiva atención médica.

La identificación del problema: radiación

En el mismo informe, la agencia explicó que no fue sino hasta el 28 de septiembre cuando un médico descubrió que la causa de esas enfermedades en masa anteriormente reportadas tenían que ver con exposición a radiación.

“Un físico que fue consultado al día siguiente detectó niveles de radiación elevados y rápidamente notificó el hecho a las autoridades sanitarias de Goias, quienes a su vez se comunicaron con la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN) del Brasil. Los funcionarios de Goias evacuaron las zonas afectadas y comenzaron el proceso de identificación de las personas que habían sido gravemente expuestas”, relataron.

Y agregaron: “Durante los dos meses siguientes, en una estación de vigilancia de la contaminación instalada en un estadio se examinó a más de 112 000 personas, y cientos de ellas tuvieron que ser descontaminadas. Una vez reconocida la gravedad del accidente, se identificaron las zonas más fuertemente contaminadas y se aislaron en el término de un día. Los niveles más altos de radiación se redujeron sustancialmente al protegerse las zonas afectadas”.

El final de la emergencia

Finalmente, y tras días de trabajo en conjunto de varias autoridades de Brasil, en octubre se trasladaron los deshechos producto de las descontaminaciones y en diciembre se comenzaron a levantar las restricciones impuestas a las zonas más contaminadas de Goiánia.

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“En total, más de 700 trabajadores participaron en la respuesta, incluidos el personal de la CNEN y efectivos del Ejército brasileño, así como personal de NUCLEBRAS, FURNAS, el estado de Goias y compañías privadas. Durante la operación la dosis de los trabajadores se mantuvo en un 20% de los límites profesionales anuales”, concluyeron.

Vea el tráiler oficial de la serie ‘Emergencia Radioactiva’:

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