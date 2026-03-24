¿Quiere que su nombre esté en la Luna? La Nasa le ayuda a lograrlo: LINK de inscripción

El ser humano desde que inició la exploración espacial con el avance de la ciencia, comenzó a ir más allá en cada misión. Desde llevar a un animal, hasta lo más reciente: permitir que las personas puedan enviar su nombre a la Luna, uno de los principales satélites de la Tierra.

Y es que así será por medio de una de las nuevas misiones de la NASA para explorar la Luna, pues en Artemis II se anunció también que las personas tendrán la posibilidad de enviar su nombre a ese lugar.

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¿Cómo es Artemis ll?

La NASA anunció que Artemis II será "el primer vuelo de prueba (alrededor de la Luna) con tripulación a bordo del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés), la nave espacial Orion y los sistemas terrestres de apoyo".

Cabe recordar que Artemis II es solo parte de la macro campaña de la NASA llamada Artemis, en la cual se van a “enviar astronautas a explorar la Luna para hacer descubrimientos científicos, obtener beneficios económicos y sentar las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte”.

En esta fase II se “pondrá a prueba por primera vez las capacidades de la NASA en el espacio profundo, con el primer vuelo tripulado del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial”.

Adicionalmente, se explicó desde esa institución norteamericana que la misión tendrá una duración de 10 días y “despegará desde el Complejo de Lanzamientos 39B del Centro Espacial Kennedy, a más tardar en abril de 2026″.

¿Cómo hacer que su nombre llegue a la Luna?

Ahora, más allá de todo el espectro científico que la NASA tiene como objetivo con esta misión, también anunciaron que ofrecerán una experiencia para los ciudadanos del mundo.

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Y es que según anunciaron, ya está en marcha la posibilidad de que usted pueda enviar su nombre a la Luna en esta misión por medio del registro virtual de una tarjeta de embarque que se puede expedir en la página web de la NASA.

Por ello, en Caracol Radio le contamos cómo hacerlo paso a paso.

Lo primero que debe hacer para enviar su nombre a la Luna con la misión Artemis II es ingresar a este link: https://www3.nasa.gov/envia-tu-nombre-con-artemis/

Una vez allí, la aparecerá la siguiente sección:

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Aquí usted deberá escribir sus datos (por lo menos primer nombre y primer apellido) y, además, generar un PIN que puede ser de mínimo 4 números o máximo 7.

Luego, debe hacer clic en donde dice enviar.

Una vez hecho esto, la NASA generará su tarjeta de embarque en donde, de forma simbólica, se da a entender que su nombre llegará a la Luna. Usted puede descargarla siguiendo las instrucciones que le aparecen en pantalla.

Tarjeta de embarque. Foto: NASA. Ampliar Tarjeta de embarque. Foto: NASA. Cerrar

Allí, le saldrá el mensaje confirmando que usted envió su nombre a bordo de Artemis II. “Gracias por registrarte para enviar tu nombre a bordo de Artemis II”, dicen.

¿Los nombres sí llegarán a la Luna?

En teoría, y según la NASA, sí, pues explicaron que “los nombres recibidos se incluirán en una memoria USB que volará dentro de Orion cuando sea lanzada la misión, en 2026″.

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Así lo informó la NASA:

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