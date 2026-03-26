El telescopio más grande del mundo estará en Suramérica: será clave para hallar vida en otro planeta

El 1 de abril la NASA volverá a hacer historia lanzando la misión Artemis II, la primera tripulada que orbitará la Luna luego de más de 50 años. Esto en el marco de la campaña Artemis que busca llegar a la superficie del satélite natural de la Tierra en 2028 y, además, recoger datos para viajes espaciales a Marte.

Sin embargo, desde otras naciones se sigue, también, avanzando en la ciencia astronómica, es el caso de lo hecho por la entidad intergubernamental conocida como el Observatorio Europeo Austral (ESO), que desde hace poco menos de 10 años puso en marcha la construcción de lo que será el telescopio más grande del mundo, por encima del ya conocido James Webb .

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¿Cómo será el telescopio más grande del mundo?

Pues bien, el observatorio lo ha llamado Telescopio Extremadamente Grande (ELT, por sus siglas en inglés) y “empleará sofisticadas tecnologías de óptica adaptativa para compensar la turbulencia de la atmósfera terrestre y garantizar imágenes más nítidas que las de cualquier otro telescopio. También contará con otros componentes, como una estación prefocal que servirá de enlace entre el telescopio y sus instrumentos”, según explica en su página web el ESO.

Por otro lado, la reconocida revista National Geographic explicó por medio de un artículo que este telescopio “será capaz de obtener imágenes hasta cinco veces más nítidas que las actuales” y que tendrá objetivos científicos muy ambiciosos.

“Los científicos esperan estudiar en detalle agujeros negros, observar las primeras galaxias que se formaron tras el origen del universo, investigar la materia y la energía oscura, e incluso, localizar planetas similares a la Tierra. Existe la posibilidad de que sea el primero en encontrar evidencia de vida fuera de nuestro sistema solar ”, comentaron.

¿Por qué será el telescopio más grande del mundo?

El ELT será el más grande del mundo porque “su espejo principal tendrá 39,3 metros de diámetro y está formado por 798 segmentos hexagonales que encajan como un panal de abejas”.

“La estructura principal del telescopio contendrá sus cinco espejos y componentes ópticos, incluido el enorme espejo primario”, explicó ESO.

¿Y en dónde estará ubicado?

Los científicos escogieron Suramérica para llevar a cabo este proyecto que, entre otras cosas, ya está en marcha y se planea que sea entregado en 2028.

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Así, el ELT está ubicado en Chile, en el desierto de Atacama, y se escogió este lugar porque “es uno de los mejores en el mundo para observar el cielo. Es extremadamente seco, casi no hay nubes y está a más de 3.000 metros de altura. Eso significa menos interferencias y una visión mucho más clara del universo”.

Vea un video de cómo se ha estado construyendo el telescopio más grande del mundo:

Vea en fotos cómo será el telescopio más grande del mundo:

Telescopio Extremadamente Grande. Foto: Getty Images. / picture alliance Ampliar Telescopio Extremadamente Grande. Foto: Getty Images. / picture alliance Cerrar

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