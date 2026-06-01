Petro responde a Abelardo: “Se me promete la cárcel solo por mi posición política progresista”

Varias acusaciones contra el presidente Gustavo Petro, hizo el candidato Abelardo de la Espriella durante su discurso tras conocerse los resultados que lo ubicaron en una segunda vuelta junto a Iván Cepeda.

En su discurso que presidió desde Barranquilla, el candidato lo tildó de “drogadicto y miserable”, y reiteró en que va pagar por lo que supuestamente ha hecho.

¿Qué le respondió el presidente Petro?

El presidente Gustavo Petro respondió a los cuestionamientos de Abelardo de la Espriella, y aseguró que no ha robado ni un solo peso del erario, ni ha cometido ningún delito.

Señaló que estas acusaciones pasan porque el proyecto detrás de Abelardo, es el mismo que estuvo detrás del expresidente Álvaro Uribe, y del resultado electoral.

El mandatario invitó a la ciudadanía para conseguir los millones de votos que se necesitan, para “una enorme ‘Alianza por la Vida’ sin exclusiones”.

A su vez, confirmó que se pondrá al frente de decisiones para la segunda vuelta presidencial.

“Vamos a dar la batalla por la Vida y la Historia libertaria se Colombia. Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”, dijo.