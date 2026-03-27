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Frisby España le ganó batalla legal a Frisby Colombia: “ahora pedimos que nos paguen”

Charles Dupont, portavoz y representante legal de Frisby España, habló en exclusiva con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, luego de ganar la batalla legal a Frisby Colombia, por lo que podrán usar la marca en Europa.

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“Es un proceso bastante largo, pero la idea es que no podemos hacer una infracción de marca a una marca que no existe. Eso es el principio. Y Frisby Colombia intentó alegar que su marca era una marca notoria en España, basándose en estadísticas de colombianos, pero debe ser en el público en general”, dijo.

Mencionó durante el tiempo de retraso para el lanzamiento de Frisby España tuvieron pérdidas, no solo en operación, sino que tuvieron que pagar su defensa.

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Aseguró que la decisión demuestra que fue algo “legítimo” y no una “competencia desleal”.

Indemnización que piden a Frisby Colombia

Son 3 diferentes:

Los meses que no hemos podido operar: alrededor de 500.000 euros 200.000 euros de ganancia por cuatro meses Que nos pague toda la ganancia desde mayo a diciembre de 2025

Apoyo en nacional para Frisby Colombia

Aseguró que el apoyo que recibió Frisby Colombia por parte del pueblo colombiano se debe a que compartieron una “actualidad falsa”.

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“Lo importante es que ellos sabían muy bien que estábamos en proceso de registrar la marca. Entonces, no fueron atacados”, afirmó.

Incluso, señaló que Frisby España le hizo varias propuestas a Frisby Colombia de incluirlos o pagarles, pero “ellos no quisieron”.

“Dijimos entonces, ‘vale, vamos a hacerlo nosotros solos’. Es algo legítimo y no es competencia desleal”.

¿Menú de Frisby España será igual que el de Frisby Colombia?

Afirmó que “cualquier persona puede hacer pollo apanado con miel”. Sin embargo, explicó que el concepto que tendrá Frisby España es el de traer platillos de otros lugares del mundo.

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Apertura de los cinco primeros restaurantes

Anunció que tiene todo listo, las cocinas, las recetas y, aunque falta parte del personal, contó que no tendrán problema para contratar a alrededor de 50 personas. “Hemos recibido suficientes currículums”.

Escuche la entrevista completa aquí:

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