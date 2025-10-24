Frisby España anuncia su expansión en cuatro ciudades: Madrid, Barcelona, Sevilla y Málaga

Frisby España anunció la obtención de cinco nuevas licencias de restauración en España, consolidando su plan de expansión nacional en Madrid, Barcelona, Sevilla y Málaga, marcando un paso en la estrategia de crecimiento del grupo en las principales ciudades del país.

Este avance forma parte del plan presentado a comienzos de año, en el que se contemplaba la apertura de Frisby en toda España a través de restaurantes urbanos y una red de dark kitchens enfocadas al servicio de entrega a domicilio.

Charles Dupont, portavoz de Frisby España, destacó que: “La obtención de estas licencias representa un paso estratégico en la materialización de nuestra visión: convertir a Frisby en una referencia nacional del pollo apanado premium, accesible y moderno”. Además, confirmó que las primeras aperturas están previstas para diciembre de 2025 en Madrid y Barcelona a inicios de 2026.

La marca española busca consolidarse como una nueva referencia del pollo frito en el mercado europeo, apostando por la innovación y el sabor que la han caracterizado durante décadas.