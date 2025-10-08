Frisby España saca de su menú productos con Chocorramo y Juan Valdez rechaza colaboración

Frisby España ha decidido interrumpir el aprovisionamiento del producto Chocoramo y asegura que buscar alternativas entre productores que “valoren la oportunidad de crecimiento y desarrollo que representa la llegada de Frisby España al mercado europeo”.

“En relación con los acontecimientos y la polémica reciente, así como con los intercambios mantenidos con Productos Ramo S.A.S., informamos que, si bien mantenemos nuestra posición jurídica respecto al uso descriptivo y legítimo de productos adquiridos legalmente en Europa, hemos decidido interrumpir el aprovisionamiento del producto Chocoramo”, explicó la compañía española.

Tambien, informó que que Juan Valdez decidió no colaborar con su empresa, asegurando que la decisión se da debido a la polémica generada.

Le puede interesar: Frisby España se expande rápidamente: Abrirá 12 restaurantes en varias ciudades, ¿en dónde?

“Cabe recordar que los acuerdos de aprovisionamiento inicialmente previstos habrían representado una fuente económica significativa para las empresas concernidas, generando riqueza para sus países de origen y la creación potencial de empleos directos e indirectos dentro de sus estructuras productivas. Una oportunidad que lamentablemente no ha sido aprovechada”, dice Frisby.

Frisby España abre convocatoria para proveedores de ponqué y café

Ahora, lo que hará Frisby España es abrir una convocatoria a proveedores de ponqué, bizcochos o productos equivalentes, recalcando que pueden ser de América Latina o de cualquier otra región.

También, dice seleccionará directamente su café en origen, con el objetivo de desarrollar una marca propia de café, y propiedad de la empresa, que será distribuida de forma inicial y exclusiva en los establecimientos de Frisby España.

Resalta que será “con la ambición de crear un café que supere a los productos actualmente ofrecidos por grandes compañías como Juan Valdez u otras marcas del sector“.